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Спасённая в Тюмени "собака-голосовака" Найда вернулась на избирательный участок со своей хозяйкой

История раненой дворняги, которую выхаживал местный избирком, тронула всю страну, а ещё помогла Найде отыскать настоящую любящую семью.

17 сентября, 13:37
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

На участке для голосования № 2128 на Лесобазе в Тюмени были рады снова увидеть собаку, которую сотрудники спасли в прошлом году во время общероссийского голосования по поправкам к конституции. Дворняга с раненой лапой сама приковыляла к людям и будто попросила о помощи. В избиркоме перевязали ей лапу и накормили, а эта история облетела тогда всю Россию. Сегодня дворняга снова встретилась со своими спасителями, но пришла она к ним не одна, а в сопровождении своей хозяйки — оказалось, "хорошую девочку" приютила жительница Тюмени год назад. Собаку назвали Найдой.

Хозяйка Найды рассказала, как впервые встретилась с ней. Видео © LIFE

"Год назад я увидела пост в соцсетях про собаку, которая раненая пришла на избирательный участок, добрые люди оказали ей помощь. Меня очень тронула эта фотография, потому что кто-то позаботился о собаке, а она была такой несчастной. Спустя некоторое время мы с мужем увидели ту собаку, она нам понравилась, мы её приютили и даже прозвали "собака-голосовака", — рассказывает Анна.

Характер у Найды оказался активный и непоседливый, но она всем сердцем открыта к общению с людьми и быстро полюбила новых хозяев. Анна даже пытается приучать своего питомца к командам, но хитрая Найда соглашается выполнять трюки, только если видит угощение в хозяйской руке. Зато она смирно дождалась, пока Анна проголосует на выборах в Госдуму.

Найду её спасительницы узнали сразу и принялись благодарить Анну за то, что животное обрело настоящую семью.

"Найда выглядит прекрасно, жизнерадостно, и видно, что собаку очень любят", — поделилась эмоциями сотрудница избиркома Оксана.

Впрочем, Найда — не единственное животное, замеченное сегодня на избирательных участках России. Ранее Лайф рассказывал, как жители алтайского села приехали голосовать на лошадях и верблюдах. А в Петербурге гражданский долг исполнила Зебра из мультфильма "Мадагаскар".

Косплеерша пришла на выборы в Тюменской области в образе персонажа игры Genshin Impact

Косплеерша пришла на выборы в Тюменской области в образе персонажа игры Genshin Impact

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Райля Гареева
Райля Гареева

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