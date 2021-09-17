Спасённая в Тюмени "собака-голосовака" Найда вернулась на избирательный участок со своей хозяйкой

На участке для голосования № 2128 на Лесобазе в Тюмени были рады снова увидеть собаку, которую сотрудники спасли в прошлом году во время общероссийского голосования по поправкам к конституции. Дворняга с раненой лапой сама приковыляла к людям и будто попросила о помощи. В избиркоме перевязали ей лапу и накормили, а эта история облетела тогда всю Россию. Сегодня дворняга снова встретилась со своими спасителями, но пришла она к ним не одна, а в сопровождении своей хозяйки — оказалось, "хорошую девочку" приютила жительница Тюмени год назад. Собаку назвали Найдой.

Хозяйка Найды рассказала, как впервые встретилась с ней. Видео © LIFE

"Год назад я увидела пост в соцсетях про собаку, которая раненая пришла на избирательный участок, добрые люди оказали ей помощь. Меня очень тронула эта фотография, потому что кто-то позаботился о собаке, а она была такой несчастной. Спустя некоторое время мы с мужем увидели ту собаку, она нам понравилась, мы её приютили и даже прозвали "собака-голосовака", — рассказывает Анна.

Характер у Найды оказался активный и непоседливый, но она всем сердцем открыта к общению с людьми и быстро полюбила новых хозяев. Анна даже пытается приучать своего питомца к командам, но хитрая Найда соглашается выполнять трюки, только если видит угощение в хозяйской руке. Зато она смирно дождалась, пока Анна проголосует на выборах в Госдуму.

Найду её спасительницы узнали сразу и принялись благодарить Анну за то, что животное обрело настоящую семью.

"Найда выглядит прекрасно, жизнерадостно, и видно, что собаку очень любят", — поделилась эмоциями сотрудница избиркома Оксана.