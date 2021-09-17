В Самарском университете работает самая молодая УИК в России. Видео © Sova.info

В Самарском университете расположилась самая молодая участковая избирательная комиссия в России, ведь средний возраст её участников составляет 25 лет, а старшему председателю — всего 30. Об этом сообщает Sova.info.

"Несомненно, очень важно, что молодёжь задействована в выборах. Она должна активно себя проявлять, быть не аполитичной, а именно вникать в процессы государственного права и всего остального и принимать непосредственное участие в жизни государства", — сказал председатель комиссии Валентин Сульянов.

Обстановка внутри участка соответствует возрасту её членов: на стенах можно увидеть граффити, играет музыка, для посетителей выставлены мягкие пуфы, также есть фотозона. Избиратели оценили антураж, назвав его великолепным.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.