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В СПЧ заявили об отсутствии серьёзных нарушений на думских выборах

При этом у экспертов возникли вопросы насчёт технической составляющей на некоторых участках в Самарской области, отметил Александр Точёнов. Однако, по его словам, ситуацию удалось исправить на месте.

17 сентября, 13:31
<p>Фото © LIFE </p>

Фото © LIFE

Мониторинговая рабочая группа по выборам Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не получала сигналов о каких-либо значительных нарушениях на думском голосовании. Об этом сообщил председатель рабочей группы Александр Точёнов.

Он пояснил, что у группы есть свой регламент по работе в разных регионах. Так, согласно установленным договорённостям, если на избирательном участке возникают какие-то острые ситуации, то информация об этом сразу же поступает в общую группу.

"Мы сами не выявляем нарушения, мы работаем по поступающим сигналам, серьёзных [сигналов] нет, есть мелочи", — приводит ТАСС слова Точёнова.

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Председатель рабочей группы также отметил, что вместе с наблюдателями проследил за ходом голосования в Самарской области. Существенных нарушений, препятствующих волеизъявлению граждан, в регионе выявлено не было, отметил он. Однако при этом у группы остались вопросы насчёт технической составляющей на некоторых избирательных участках.

"Камера не совсем чётко показывает комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ.Прим. Лайфа). Где-то плохое освещение — людям плохо видно в кабинках [для голосования]", — пояснил Точёнов, добавив, что после вмешательства Общественного штаба по наблюдению за выборами ситуация была урегулирована.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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