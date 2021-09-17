В Дагестане 30 человек госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции

В Махачкале госпитализировали 30 человек с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану.

"17 сентября в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД "Республиканский кожно-венерологический диспансер" с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 30 человек, в том числе 20 детей. Состояние всех пострадавших преимущественно средней степени тяжести", — указали в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, они установят причинно-следственную связь возникновения вспышки и ликвидируют очаг инфекции.

"Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование заболевших и контактных, и лиц, участвовавших в приготовлении пищи", — сказано в релизе.