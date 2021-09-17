НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Дагестане 30 человек госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции

Среди заболевших 20 детей. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. В целях ликвидации очага вспышки начато эпидемиологическое расследование.

17 сентября, 14:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Махачкале госпитализировали 30 человек с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану.

"17 сентября в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД "Республиканский кожно-венерологический диспансер" с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 30 человек, в том числе 20 детей. Состояние всех пострадавших преимущественно средней степени тяжести", — указали в ведомстве.

На Урале выявили первый за 17 лет случай столбняка

На Урале выявили первый за 17 лет случай столбняка

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, они установят причинно-следственную связь возникновения вспышки и ликвидируют очаг инфекции.

"Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование заболевших и контактных, и лиц, участвовавших в приготовлении пищи", — сказано в релизе.

Путин призвал не забывать вовремя ревакцинироваться от коронавируса

Путин призвал не забывать вовремя ревакцинироваться от коронавируса

Ранее Лайф писал, что в России разработали тест на коронавирус в любых биологических жидкостях. Специалисты отметили, что данная технология нужна, чтобы выявить бессимптомных и малосимптомных заражённых в очагах инфекции.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Дочь Шойгу родила ребёнка от фитнес-блогера

сегодня в 08:56

Ковидные шрамы: Что такое лёгочный фиброз и почему он почти неизлечим

11 сентября, 21:40

"Дома очень удобно!": Дед Мороз проголосовал на выборах в Госдуму в резиденции в Великом Устюге

сегодня в 14:38

Мурашко объявил о начале исследований одновременного применения вакцин от коронавируса и гриппа

сегодня в 14:36

В Севастополе молодая семья полицейских развалилась из-за игромании и воровства мужа

сегодня в 14:34

Новости партнеров

Layer 1