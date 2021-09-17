В Дагестане 30 человек госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции
Среди заболевших 20 детей. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. В целях ликвидации очага вспышки начато эпидемиологическое расследование.
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В Махачкале госпитализировали 30 человек с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Дагестану.
"17 сентября в перепрофилированный инфекционный стационар ГБУ РД "Республиканский кожно-венерологический диспансер" с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 30 человек, в том числе 20 детей. Состояние всех пострадавших преимущественно средней степени тяжести", — указали в ведомстве.
Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, они установят причинно-следственную связь возникновения вспышки и ликвидируют очаг инфекции.
"Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование заболевших и контактных, и лиц, участвовавших в приготовлении пищи", — сказано в релизе.
Ранее Лайф писал, что в России разработали тест на коронавирус в любых биологических жидкостях. Специалисты отметили, что данная технология нужна, чтобы выявить бессимптомных и малосимптомных заражённых в очагах инфекции.
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