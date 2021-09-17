В Европарламенте призвали провести расследование против "Газпрома" из-за цен на газ
В Еврокомиссии, в свою очередь, отметили, что ответят на заявление в установленном порядке. Однако рост цен, по мнению одного из представителей ЕК, — результат слияния объективных факторов.
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Группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента направила в Еврокомиссию письмо с призывом провести расследование в отношении действий "Газпрома" с точки зрения антимонопольных норм ЕС в связи с ростом цен на газ в Европе до рекордного уровня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Европарламенте.
"Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратилась в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против "Газпрома" за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе", — указал собеседник агентства.
Отмечается, что представитель ЕК Арианна Подеста в свою очередь заявила, что Еврокомиссия получила письмо и ответит на него в установленном порядке. Она добавила, что на данном этапе это всё, что можно сказать по этой теме. Однако другая представитель Еврокомиссии — Вивиан Лунела сообщила, что ЕК считает рост цен на газ в Европе совпадением ряда объективных факторов.
Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер предрёк дефицит газа в европейских хранилищах к отопительному сезону. Он также считает, что цены на голубое топливо в ближайшее время могут побить ранее установленные рекорды.
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