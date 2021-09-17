В Европарламенте призвали провести расследование против "Газпрома" из-за цен на газ

Группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента направила в Еврокомиссию письмо с призывом провести расследование в отношении действий "Газпрома" с точки зрения антимонопольных норм ЕС в связи с ростом цен на газ в Европе до рекордного уровня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Европарламенте.

"Группа из 40 евродепутатов из Польши и государств Балтии обратилась в Еврокомиссию с официальным запросом о проведении антимонопольного расследования против "Газпрома" за действия, которые могли привести к росту цен на газ в Европе", — указал собеседник агентства.

Отмечается, что представитель ЕК Арианна Подеста в свою очередь заявила, что Еврокомиссия получила письмо и ответит на него в установленном порядке. Она добавила, что на данном этапе это всё, что можно сказать по этой теме. Однако другая представитель Еврокомиссии — Вивиан Лунела сообщила, что ЕК считает рост цен на газ в Европе совпадением ряда объективных факторов.