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В Совфеде сообщили о продолжающихся кибератаках на систему ДЭГ из-за рубежа

В основном они происходят из стран Запада, заметил сенатор Андрей Климов. Цель атак — помешать онлайн-голосованию на думских выборах.

17 сентября, 14:22
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Массовые кибератаки на сервисы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) продолжаются, они происходят из-за рубежа, в частности с территории США, Нидерландов и Украины. Об этом сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Это атаки с целью помешать электронному голосованию. Мы до сих пор отражаем такого рода атаки. Они проходят из разных точек мира", — сказал он, уточнив, что в основном они ведутся из стран Запада.

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По словам Климова, половина кибератак происходит из США, также они осуществляются с территории Нидерландов, Украины, Дании, Канады, Германии и Южной Кореи.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

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За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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