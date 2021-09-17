В Совфеде сообщили о продолжающихся кибератаках на систему ДЭГ из-за рубежа

Массовые кибератаки на сервисы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) продолжаются, они происходят из-за рубежа, в частности с территории США, Нидерландов и Украины. Об этом сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Это атаки с целью помешать электронному голосованию. Мы до сих пор отражаем такого рода атаки. Они проходят из разных точек мира", — сказал он, уточнив, что в основном они ведутся из стран Запада.

По словам Климова, половина кибератак происходит из США, также они осуществляются с территории Нидерландов, Украины, Дании, Канады, Германии и Южной Кореи.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.