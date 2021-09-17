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Президент Финляндии поблагодарил Путина за помощь в эвакуации людей из Кабула

Российский лидер проинформировал коллегу о договорённостях по афганскому досье, достигнутых в ходе заседания глав государств ШОС и ОДКБ.

17 сентября, 14:20
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ / EPA</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ / EPA

Президент Финляндии Саули Ниинистё поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь в эвакуации граждан из Кабула. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого подробно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

"Саули Ниинистё выразил признательность за оказанное Россией содействие финской стороне при осуществлении эвакуации из Кабула", — говорится в записи.

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В свою очередь Путин проинформировал коллегу о договорённостях по афганскому досье, достигнутых в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседания Совета глав государств — членов ШОС. Политики также условились о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях.

Напомним, что уже почти месяц прошёл с момента, когда талибы* вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну.

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Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"** жителям Афганистана.

* Члены радикального движения "Талибан".

** Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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