Президент Финляндии поблагодарил Путина за помощь в эвакуации людей из Кабула
Российский лидер проинформировал коллегу о договорённостях по афганскому досье, достигнутых в ходе заседания глав государств ШОС и ОДКБ.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ / EPA
Президент Финляндии Саули Ниинистё поблагодарил российского лидера Владимира Путина за помощь в эвакуации граждан из Кабула. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого подробно обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
"Саули Ниинистё выразил признательность за оказанное Россией содействие финской стороне при осуществлении эвакуации из Кабула", — говорится в записи.
В свою очередь Путин проинформировал коллегу о договорённостях по афганскому досье, достигнутых в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседания Совета глав государств — членов ШОС. Политики также условились о дальнейших личных контактах и продолжении активного диалога на различных уровнях.
Напомним, что уже почти месяц прошёл с момента, когда талибы* вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"** жителям Афганистана.
* Члены радикального движения "Талибан".
** Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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