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В Общественной палате разоблачили очередной фейк со "вбросом" бюллетеней в Петербурге

Эксперты призвали не забывать, что помимо выборов в Госдуму сегодня проходит голосование на других уровнях власти и бюллетеней, выданных избирателю, может быть несколько.

17 сентября, 14:28

Председатель Координационного совета при Общественной палате по контролю за голосованием Максим Григорьев опроверг фейковые данные о вбросе бюллетеней на участке номер 1794 в Санкт-Петербурге. Эксперт призвал не забывать, что кроме выборов в Госдуму сегодня проходит голосование на других уровнях власти и бюллетеней, выданных избирателю, может быть несколько, в зависимости от региона.

"Мы понимаем, что есть длинный бюллетень, который можно сложить в три раза, потом ещё раз сложить. Видно, что всё, что есть у этого человека, он ещё складывает. Итак, у нас фактически четыре бюллетеня", сказал Григорьев журналистам, комментируя появившееся в Сети видео.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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