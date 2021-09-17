Двенадцатый чемпион мира по шахматам россиянин Анатолий Карпов поддержал иск грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили к Netflix. Об этом сообщает радио "Комсомольская правда".

В сериале "Ход королевы" утверждается, что Гаприндашвили никогда не играла с шахматистами-мужчинами. Эту информацию спортсменка назвала неверной.

"Я не знаю, как пропустил такой ляп Гарри Каспаров, который был консультантом фильма. Он прекрасно знает, что Гаприндашвили первая стала женским и мужским гроссмейстером. Мужское звание гроссмейстера она могла получить, играя только на мужских турнирах. В этом плане она абсолютно права", — рассказал Карпов.

Гаприндашвили подала иск в Окружной суд Калифорнии. Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин пожелал ей выиграть процесс.

"Трудно прогнозировать исход дела, но, раз такой серьёзный человек, как Гаприндашвили, взялась за это, значит, ей сказали, что у неё есть большие шансы. Думаю, они действительно есть. Другое дело, могут сказать, что кино — это искусство, где в целях сюжета могут приврать и допустить искажение фактов. Здесь юридическую сторону я не знаю. Будет любопытно понаблюдать. От всей души желаю Ноне Терентьевне победить в этом деле", — цитирует Смагина "Газета.Ru".

В качестве возмещения ущерба Гаприндашвили требует от компании Netflix пять миллионов долларов, а также опровержения информации, что она никогда не играла с мужчинами-шахматистами. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что благодаря подаче иска зрители узнают правдивую информацию.

"Советский союз был едва ли не одним из первых, кто продвигал участие женщин в мужских шахматных турнирах. Права у женщин также появились раньше, чем во многих других странах. Поэтому, возможно, резонанс, который возникнет из-за подачи иска, покажет зрителям, что это неправдивая информация", — приводит слова Журовой "Газета.Ru".