Украинский мэр отказался выплачивать обещанную премию первой забеременевшей после вакцинации

Мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив отказался выплачивать премию первой забеременевшей после вакцинации от коронавируса и заметил, что пообещал это в шутку. Градоначальник заявил это после того, как получил более сотни заявок от женщин, присылающих ему даты прививок и беременности.

"Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тысяч гривен", — отметил он в эфире радио "Западный полюс".

При этом директор местного перинатального центра выразила готовность выполнить поручение главы города, однако заметила, что пока не знает, как отследить подобные случаи.