Украинский мэр отказался выплачивать обещанную премию первой забеременевшей после вакцинации
Он объяснил, что предложение было не более чем шуткой. Директор местного перинатального центра была готова осуществить поручение главы города.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Фото © Facebook / Руслан Марцінків
Мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив отказался выплачивать премию первой забеременевшей после вакцинации от коронавируса и заметил, что пообещал это в шутку. Градоначальник заявил это после того, как получил более сотни заявок от женщин, присылающих ему даты прививок и беременности.
"Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тысяч гривен", — отметил он в эфире радио "Западный полюс".
При этом директор местного перинатального центра выразила готовность выполнить поручение главы города, однако заметила, что пока не знает, как отследить подобные случаи.
Напомним, 7 сентября во время оперативного совещания Руслан Марцинкив поручил выплатить солидную премию в размере 100 тысяч гривен (270 тысяч рублей, или 3,7 тысячи долларов) первой женщине в городе, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса.
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