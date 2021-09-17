Актёр Пореченков устроил драку с попутчиком в аэропорту Салехарда

Известный российский актёр Михаил Пореченков стал участником драки в аэропорту Салехарда, откуда собирался вместе с дирижёром Юрием Башметом и камерным ансамблем "Солисты Москвы" лететь в Ноябрьск. В настоящий момент все они находятся в гастрольном туре, сообщает Ura.ru.

"Пореченков вместе с остальными артистами вылетал регулярным рейсом в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолёта, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку", — рассказал собеседник агентства.

Пассажиры разняли участников драки. Инцидент обошёлся без неприятных последствий и вызова сотрудников правоохранительных органов. Также сам полёт прошёл без каких-либо происшествий. А что послужило причиной драки, очевидцы не раскрыли. Кроме того, сам Пореченков на звонки и сообщения журналистов не ответил.

Однако в Культурно-деловом центре ЯНАО, который занимался организацией тура, сообщили, что драки не было, не случалось вообще никаких инцидентов.

"Ничего подобного не было. Я находилась на том рейсе вместе с Михаилом Пореченковым, никаких инцидентов не было", — сказала директор по концертной и гастрольной деятельности центра Мария Славина.

Информацию о потасовке опроверг и директор Пореченкова Максим Королёв в беседе с "Ридусом".