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Актёр Пореченков устроил драку с попутчиком в аэропорту Салехарда

Однако директор артиста Максим Королёв эту информацию, появившуюся в СМИ, опровергает. Он заявил, что о потасовке ничего не слышал.

17 сентября, 15:19
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Известный российский актёр Михаил Пореченков стал участником драки в аэропорту Салехарда, откуда собирался вместе с дирижёром Юрием Башметом и камерным ансамблем "Солисты Москвы" лететь в Ноябрьск. В настоящий момент все они находятся в гастрольном туре, сообщает Ura.ru.

"Пореченков вместе с остальными артистами вылетал регулярным рейсом в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолёта, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку", — рассказал собеседник агентства.

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Пассажиры разняли участников драки. Инцидент обошёлся без неприятных последствий и вызова сотрудников правоохранительных органов. Также сам полёт прошёл без каких-либо происшествий. А что послужило причиной драки, очевидцы не раскрыли. Кроме того, сам Пореченков на звонки и сообщения журналистов не ответил.

Однако в Культурно-деловом центре ЯНАО, который занимался организацией тура, сообщили, что драки не было, не случалось вообще никаких инцидентов.

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"Ничего подобного не было. Я находилась на том рейсе вместе с Михаилом Пореченковым, никаких инцидентов не было", — сказала директор по концертной и гастрольной деятельности центра Мария Славина.

Информацию о потасовке опроверг и директор Пореченкова Максим Королёв в беседе с "Ридусом".

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады устроили драку из-за оскорблений в адрес Владимира Зеленского. Тищенко подошёл к спикеру, перекрыл рукой его микрофон и выдворил коллегу с трибуны.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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