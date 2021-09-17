Актёр Пореченков устроил драку с попутчиком в аэропорту Салехарда
Однако директор артиста Максим Королёв эту информацию, появившуюся в СМИ, опровергает. Он заявил, что о потасовке ничего не слышал.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Известный российский актёр Михаил Пореченков стал участником драки в аэропорту Салехарда, откуда собирался вместе с дирижёром Юрием Башметом и камерным ансамблем "Солисты Москвы" лететь в Ноябрьск. В настоящий момент все они находятся в гастрольном туре, сообщает Ura.ru.
"Пореченков вместе с остальными артистами вылетал регулярным рейсом в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолёта, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку", — рассказал собеседник агентства.
Пассажиры разняли участников драки. Инцидент обошёлся без неприятных последствий и вызова сотрудников правоохранительных органов. Также сам полёт прошёл без каких-либо происшествий. А что послужило причиной драки, очевидцы не раскрыли. Кроме того, сам Пореченков на звонки и сообщения журналистов не ответил.
Однако в Культурно-деловом центре ЯНАО, который занимался организацией тура, сообщили, что драки не было, не случалось вообще никаких инцидентов.
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"Ничего подобного не было. Я находилась на том рейсе вместе с Михаилом Пореченковым, никаких инцидентов не было", — сказала директор по концертной и гастрольной деятельности центра Мария Славина.
Информацию о потасовке опроверг и директор Пореченкова Максим Королёв в беседе с "Ридусом".
Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады устроили драку из-за оскорблений в адрес Владимира Зеленского. Тищенко подошёл к спикеру, перекрыл рукой его микрофон и выдворил коллегу с трибуны.
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