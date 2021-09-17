В "Единой России" рассказали о фейках про нарушения на выборах

Мониторинговая система "Единой России" зафиксировала попытки создания фейковых сообщений о нарушениях на думских выборах, которые проходят по всей стране. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов.

"В Ленинградской области мы зафиксировали сегодня в течение одной минуты до 40 размещений различными пользователями недостоверных новостей. Это беспрецедентная цифра. Более чем уверен, что это технология. Невозможно одному человеку такое сделать. Здесь речь идёт о системной попытке вмешаться", — пояснил он на брифинге о ходе голосования на выборах в Госдуму.

По словам Перминова, использование этой технологии направлено на то, чтобы дестабилизировать работу наблюдателей и отвлечь их внимание. Он отметил, что авторов фейков пока не удалось вычислить.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.