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Более миллиона москвичей уже проголосовали онлайн на думских выборах

Всего в столице в этом году более двух миллионов избирателей, которые намерены отдать свои голоса с помощью электронной платформы.

17 сентября, 14:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве более миллиона человек уже отдали свои голоса на думских выборах с помощью дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексея Венедиктова.

"В Москве проголосовало [онлайн] более миллиона человек. <…> Всего в Москве в этом году 2,014 миллиона онлайн-избирателей", — сказал собеседник агентства.

В "Ростелекоме" заявили о стабильной работе ресурсов онлайн-голосования, несмотря на атаки

В "Ростелекоме" заявили о стабильной работе ресурсов онлайн-голосования, несмотря на атаки

Ранее в Общественной палате заявили, что сайт ЦИК РФ безостановочно подвергается DDoS-атакам. Кроме того, продолжаются и массовые кибератаки на сервисы дистанционного электронного голосования.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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