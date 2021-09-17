Более миллиона москвичей уже проголосовали онлайн на думских выборах

В Москве более миллиона человек уже отдали свои голоса на думских выборах с помощью дистанционного электронного голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексея Венедиктова.

"В Москве проголосовало [онлайн] более миллиона человек. <…> Всего в Москве в этом году 2,014 миллиона онлайн-избирателей", — сказал собеседник агентства.

Ранее в Общественной палате заявили, что сайт ЦИК РФ безостановочно подвергается DDoS-атакам. Кроме того, продолжаются и массовые кибератаки на сервисы дистанционного электронного голосования.