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В ОП заявили, что сайт ЦИК РФ безостановочно подвергается DDoS-атакам

Кроме того, продолжаются и массовые кибератаки на сервисы дистанционного электронного голосования.

17 сентября, 14:46
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Официальный сайт ЦИК РФ в первый день голосования на выборах в Госдуму безостановочно подвергается DDoS-атакам. Об этом рассказал глава рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

"Мы также отмечаем, что атакам безостановочно подвергается сайт ЦИК РФ. Мы ожидаем, нам приходит довольно тревожная информация по закрытым каналам, что подобные действия будут продолжаться", — сказал Малькевич.

В Минцифры заявили, что DDoS-атаки не повлияли на качество работы сервисов ДЭГ

В Минцифры заявили, что DDoS-атаки не повлияли на качество работы сервисов ДЭГ

Кроме того, продолжаются и массовые кибератаки на сервисы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), они происходят из-за рубежа, в частности с территории США, Нидерландов и Украины.

"Атакуют как сайт федерального ДЭГ, так и московского. С утра били по московскому сайту, в соцсетях граждане сообщали о том, что время ответа для москвичей на запрос проголосовать составляло две-пять минут. Позже атакующие переключились на федеральный сайт, потом вернулись к московскому. И это только первый день голосования!" — уточнил Малькевич.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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