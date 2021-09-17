В ОП заявили, что сайт ЦИК РФ безостановочно подвергается DDoS-атакам

Официальный сайт ЦИК РФ в первый день голосования на выборах в Госдуму безостановочно подвергается DDoS-атакам. Об этом рассказал глава рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

"Мы также отмечаем, что атакам безостановочно подвергается сайт ЦИК РФ. Мы ожидаем, нам приходит довольно тревожная информация по закрытым каналам, что подобные действия будут продолжаться", — сказал Малькевич.

Кроме того, продолжаются и массовые кибератаки на сервисы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), они происходят из-за рубежа, в частности с территории США, Нидерландов и Украины.

"Атакуют как сайт федерального ДЭГ, так и московского. С утра били по московскому сайту, в соцсетях граждане сообщали о том, что время ответа для москвичей на запрос проголосовать составляло две-пять минут. Позже атакующие переключились на федеральный сайт, потом вернулись к московскому. И это только первый день голосования!" — уточнил Малькевич.