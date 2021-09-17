НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Дома очень удобно!": Дед Мороз проголосовал на выборах в Госдуму в резиденции в Великом Устюге

К нему прибыли члены избирательной комиссии и привезли бюллетени и переносную урну, куда волшебник и опустил заполненные бумаги.

17 сентября, 14:38

Дед Мороз проголосовал на выборах в Госдуму в своей резиденции. Видео © VK / Избирательная комиссия Вологодской области

Дед Мороз из Великого Устюга воспользовался возможностью и проголосовал на выборах в Госдуму на дому. Об этом сообщила избирательная комиссия Вологодской области.

Члены избирательной комиссии прибыли в его волшебный терем и привезли бюллетени. Заполнив их, Дед Мороз опустил бумаги в переносную урну.

"Дома очень удобно, ведь дел и забот у меня много, да и до вас путь неблизкий. Берегите себя, занимайтесь спортом, скоро встретимся, ведь Новый год уже близко", — сказал волшебник.

46 тысяч россиян воспользовались сервисом "Голосование на дому"

46 тысяч россиян воспользовались сервисом "Голосование на дому"

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Спасённая в Тюмени "собака-голосовака" Найда вернулась на избирательный участок со своей хозяйкой

Спасённая в Тюмени "собака-голосовака" Найда вернулась на избирательный участок со своей хозяйкой

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Подарок наоборот. Дед Мороз в Кирове украл велосипед — видео

14 января, 03:57

Из колонок лился "угарный шансон": Наблюдатель рассказала о музыкальном "нарушении" на думских выборах

сегодня в 15:55

ЦИК была в курсе планов Путина голосовать на думских выборах на портале mos.ru

сегодня в 15:51

В Британии рассказали о двух козырях России, которые "сеют страх" в НАТО

сегодня в 16:01

Тренера "Алании" Гогниева дисквалифицировали на пять матчей за нецензурную лексику

сегодня в 15:57

Новости партнеров

Layer 1