Дед Мороз проголосовал на выборах в Госдуму в своей резиденции. Видео © VK / Избирательная комиссия Вологодской области

Дед Мороз из Великого Устюга воспользовался возможностью и проголосовал на выборах в Госдуму на дому. Об этом сообщила избирательная комиссия Вологодской области.

Члены избирательной комиссии прибыли в его волшебный терем и привезли бюллетени. Заполнив их, Дед Мороз опустил бумаги в переносную урну.

"Дома очень удобно, ведь дел и забот у меня много, да и до вас путь неблизкий. Берегите себя, занимайтесь спортом, скоро встретимся, ведь Новый год уже близко", — сказал волшебник.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.