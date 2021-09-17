"Дома очень удобно!": Дед Мороз проголосовал на выборах в Госдуму в резиденции в Великом Устюге
К нему прибыли члены избирательной комиссии и привезли бюллетени и переносную урну, куда волшебник и опустил заполненные бумаги.
Дед Мороз проголосовал на выборах в Госдуму в своей резиденции. Видео © VK / Избирательная комиссия Вологодской области
Дед Мороз из Великого Устюга воспользовался возможностью и проголосовал на выборах в Госдуму на дому. Об этом сообщила избирательная комиссия Вологодской области.
Члены избирательной комиссии прибыли в его волшебный терем и привезли бюллетени. Заполнив их, Дед Мороз опустил бумаги в переносную урну.
"Дома очень удобно, ведь дел и забот у меня много, да и до вас путь неблизкий. Берегите себя, занимайтесь спортом, скоро встретимся, ведь Новый год уже близко", — сказал волшебник.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.
За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
Лента новостей
Мурашко объявил о начале исследований одновременного применения вакцин от коронавируса и гриппа
сегодня в 14:36
В Севастополе молодая семья полицейских развалилась из-за игромании и воровства мужа
сегодня в 14:34
"Как Каспаров пропустил такой ляп?": В России поддержали иск шахматистки Гаприндашвили к Netflix
сегодня в 14:32
Комментариев: 0