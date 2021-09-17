Наблюдатель рассказал, как действовать, если есть сомнения в прозрачности выборов

В случае сомнений в прозрачности выборов стоит пойти работать общественным наблюдателем на избирательный участок. Об этом заявил наблюдатель на думских выборах из Усть-Камчатского района Денис Пантюхов.

"Я являюсь наблюдателем одного из кандидатов. Это моя гражданская активная позиция. Я многим друзьям говорил: если вы где-то сомневаетесь в выборах, в решении, правильности, всем это разрешено, можно прийти и быть наблюдателем. Всё под вашим контролем, всё перед вашими глазами", — цитирует его слова региональный Информационный медиацентр.

Также отмечается, что на избирательных участках района работают 19 наблюдателей. В их числе есть представители общественных организаций, политических партий "Единая Россия", КПРФ, "Новые люди", "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", кандидатов в депутаты, Общественной палаты Камчатского края. Целью наблюдателя является обеспечение максимальной честности выборов.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.