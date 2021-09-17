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Участники первой гражданской космической миссии SpaceX показали фотографии с орбиты

Отмечается, что с момента старта миллиардер, ассистентка врача, инженер и педагог совершили более 15 оборотов вокруг Земли.

17 сентября, 14:57
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/inspiration4x/status/1438716982564696065" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Inspiration4</a></p>

Фото © Twitter / Inspiration4

Участники первого в истории полностью гражданского экипажа миссии в космос опубликовали фотографии с орбиты. Снимки можно увидеть в "Твиттере" миссии компании SpaceX Inspiration4. На них перед юзерами предстают довольные лица членов экипажа, а также поверхность Земли.

"Экипаж провёл невероятный первый день в космосе! С момента старта он совершил более 15 оборотов вокруг Земли", — сказано в записи.

  • Фото © Twitter / Inspiration4
    Фото © Twitter / Inspiration4
  • Фото © Twitter / Inspiration4
    Фото © Twitter / Inspiration4
  • Фото © Twitter / Inspiration4
    Фото © Twitter / Inspiration4

Фото © Twitter / Inspiration4

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На околоземной орбите миллиардер и основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, победившая рак ассистентка врача больницы Сент-Джуд Хейли Арсено, ветеран ВВС США инженер Крис Семброски и педагог, обученный пилот Сиан Проктор пробудут ещё два дня.

Напомним, старт корабля Crew Dragon с полностью гражданским экипажем случился в 20:02 по восточному времени (03:02 мск 16 сентября). Ракета-носитель Falcon 9 отправилась с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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