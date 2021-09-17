Участники первой гражданской космической миссии SpaceX показали фотографии с орбиты

Участники первого в истории полностью гражданского экипажа миссии в космос опубликовали фотографии с орбиты. Снимки можно увидеть в "Твиттере" миссии компании SpaceX Inspiration4. На них перед юзерами предстают довольные лица членов экипажа, а также поверхность Земли.

"Экипаж провёл невероятный первый день в космосе! С момента старта он совершил более 15 оборотов вокруг Земли", — сказано в записи.







На околоземной орбите миллиардер и основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, победившая рак ассистентка врача больницы Сент-Джуд Хейли Арсено, ветеран ВВС США инженер Крис Семброски и педагог, обученный пилот Сиан Проктор пробудут ещё два дня.