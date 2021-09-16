Ветеран войны в Ираке, девушка с протезом и ни одного астронавта: Как в космосе оказался первый в мире непрофессиональный экипаж Четверо влюблённых в космос людей отправились в полёт по околоземной орбите, которая почти в полтора раза дальше орбиты МКС. 16 сентября, 15:32 Фото © ТАСС / Spacex via ZUMA Press Wire Service

Всё прошло идеально: в 3:03 по Москве ракета Falcon 9 с кораблём Crew Dragon стартовала с мыса Канаверал, меньше чем через три минуты первая ступень отделилась, расправила свои "вафельницы" (решётчатые рули для стабилизации) и направилась обратно к Земле, а корабль включил свои собственные двигатели.

Но самого интересного для нас, непрофессионалов, в трансляции не показали, а именно отделения носового обтекателя. Дело в том, что, вообще, на этом месте должен быть стыковочный узел, но в данном случае стыковки с МКС не будет, вместо этого корабль будет три дня вращаться вокруг Земли в 585 километрах от неё (для сравнения орбита МКС расположена примерно в 400–420 километрах), а затем приводнится. Поэтому на месте шлюза установили обзорный купол. 360 градусов вида родной планеты посреди бескрайнего пространства.

Фото © ТАСС / Spacex via ZUMA Press Wire Service

В мировой космонавтике это событие считают знаковым, даже историческим: впервые в экипаже ни одного профессионального астронавта, полёт в космос стал доступным не только людям, которые посвящают подготовке к нему всю сознательную жизнь. До сих пор туристы летали только в сопровождении профессионалов.

С другой стороны, большинство на борту на поверку не такие уж дилетанты.

Джаред Айзекман, 38 лет, командир миссии

Второй слева, всё время поднимает большой палец вверх либо делает знаменитое приветствие Спока из "Стартрека". Именно он оплатил все четыре "профсоюзные путёвки". Его состояние оценивают в 2,5 миллиарда долларов. Сколько он потратил на этот тур, Айзекман предпочёл не говорить. Впрочем, известно, что для профессиональных астронавтов NASA билет на борт корабля SpaceX обходятся в 55 миллионов долларов. Плюс ещё 100 миллионов благотворительных пожертвований и полная оплата рекламы проекта.

Айзекман — основатель и глава компании Shift4Paymants, она обрабатывает розничные платежи на общую сумму в 200 миллиардов долларов в год. Он создал её, когда ему было 22 года, изначально она называлась по-другому и впоследствии несколько раз меняла имя.

Но он не только миллиардер. "Чтобы отвлечься от рутины", он с 2004 года начал учиться на пилота. Через семь лет стал бакалавром в области авиации, а вскоре — сооснователем компании по подготовке пилотов для Военно-воздушных сил США Draken International. В её ведомстве находится целый парк частных истребителей, один из крупнейших в мире.

Крис Семборски, 42 года

Крайний слева. И тоже бакалавр в области профессионального воздухоплавания. Служил в Военно-воздушных силах, в том числе в Ираке. Этот полёт для него явно осуществление мечты всей жизни: ещё студентом колледжа он волонтёром работал в компании по продвижению космического туризма и популяризировал космонавтику в детском образовательном лагере Space Camp. Сейчас он работает в компании Lockheed Martin в качестве дата-инженера, то есть специалиста по анализу данных, программированию, нейросетевым алгоритмам и так далее.

Сайан Проктор, 51 год

Вторая справа. Билет в космос выиграла благодаря своему онлайн-магазину MySpace2Inspire, там продаются всевозможные футболки, чашки и прочее с принтами на космическую тематику. Но на самом деле больше заслуживает этого путешествия хотя бы потому, что однажды участвовала в отборе профессиональных астронавтов NASA и не прошла только самые финальные этапы. А ещё она выживала в пустыне во время реалити-шоу "Колония" на "Дискавери". А ещё она профессор геологии и 20 лет проработала в колледже в Аризоне. А ещё написала книгу "Еда для Марса". А ещё её отец — учёный из NASA, который участвовал в работе над программой "Аполлон".

Хейли Арсено, 29 лет

Та самая девушка, крайняя справа, которая продолжала широко улыбаться даже во время перегрузок после старта. Пожалуй, она единственная из всех раньше не стремилась к авиации и космосу. Зато она врач. Дело в том, что сам полёт заявлен как благотворительный: с его помощью хотят собрать 200 миллионов долларов пожертвований для больницы Святого Иуды в Мемфисе, там лечат детей с онкологическими заболеваниями. А Хейли когда-то сама была её пациенткой. Когда ей было десять лет, она начала жаловаться на боли в ноге. Выяснилось, что это остеосаркома — рак кости. Девочка пережила несколько операций, 12 курсов химиотерапии. Коленную и часть бедренной кости заменили титановым протезом. Теперь она самая молодая американка в космосе. До неё этот рекорд принадлежал астронавту Салли Райд — "американской Валентине Терешковой", первой женщине США в космосе. На момент полёта (в 1983 году) ей было 32. Хейли во время полёта будет проводить медицинские эксперименты и делать анализы крови всему экипажу.

Авторы Адель Романенкова