Памфилова рассказала о 98 жалобах на якобы принуждение к голосованию

Центризбирком РФ за всё время избирательной кампании на выборах в Думу получил 98 жалоб о якобы имевшем место принуждении к голосованию. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова на брифинге в информцентре.

"За всё время на сегодняшний день жалоб, где люди жалуются, что их слишком настойчиво просили или категорично просили, или грозили, если не перепишешься [на нужный участок] или не придёшь и не проголосуешь, 98 по всей стране. Из этого числа было 25 по ДЭГ, 23 — по Москве, одна — по Ярославской области, другая — по Мурманской", — рассказала глава ЦИК РФ.

Ранее Памфилова назвала регионы РФ с максимальной явкой на думские выборы. Глава ЦИК отметила, что минимальная явка зарегистрирована в Санкт-Петербурге, Севастополе и Москве.