Памфилова рассказала о 98 жалобах на якобы принуждение к голосованию
Глава ЦИК РФ отметила, что 25 таких обращений по электронному голосованию, 23 — по Москве, и по одной — по Ярославской и Мурманской областям.
Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Центризбирком РФ за всё время избирательной кампании на выборах в Думу получил 98 жалоб о якобы имевшем место принуждении к голосованию. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова на брифинге в информцентре.
"За всё время на сегодняшний день жалоб, где люди жалуются, что их слишком настойчиво просили или категорично просили, или грозили, если не перепишешься [на нужный участок] или не придёшь и не проголосуешь, 98 по всей стране. Из этого числа было 25 по ДЭГ, 23 — по Москве, одна — по Ярославской области, другая — по Мурманской", — рассказала глава ЦИК РФ.
Ранее Памфилова назвала регионы РФ с максимальной явкой на думские выборы. Глава ЦИК отметила, что минимальная явка зарегистрирована в Санкт-Петербурге, Севастополе и Москве.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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