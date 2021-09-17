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Памфилова рассказала о 98 жалобах на якобы принуждение к голосованию

Глава ЦИК РФ отметила, что 25 таких обращений по электронному голосованию, 23 — по Москве, и по одной — по Ярославской и Мурманской областям.

17 сентября, 14:51
<p>Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Центризбирком РФ за всё время избирательной кампании на выборах в Думу получил 98 жалоб о якобы имевшем место принуждении к голосованию. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова на брифинге в информцентре.

"За всё время на сегодняшний день жалоб, где люди жалуются, что их слишком настойчиво просили или категорично просили, или грозили, если не перепишешься [на нужный участок] или не придёшь и не проголосуешь, 98 по всей стране. Из этого числа было 25 по ДЭГ, 23 — по Москве, одна — по Ярославской области, другая — по Мурманской", — рассказала глава ЦИК РФ.

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Почти 260 тысяч избирателей досрочно проголосовали на думских выборах

Ранее Памфилова назвала регионы РФ с максимальной явкой на думские выборы. Глава ЦИК отметила, что минимальная явка зарегистрирована в Санкт-Петербурге, Севастополе и Москве.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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