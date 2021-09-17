Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло заявил, что неудачи наших клубов в еврокубковых турнирах связаны с неспособностью игроков выдерживать необходимую интенсивность. Об этом сообщает Sport24.

"Не смотрел матчи российских клубов в еврокубках, но очевидно, что главная причина неудач остаётся такой же: российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами, они не выдерживают интенсивности современного футбола. Это видно как на клубном уровне, так и на уровне сборных", — сказал Капелло.