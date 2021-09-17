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"Не способны конкурировать": Капелло объяснил неудачи российских клубов в еврокубках

На этой неделе три наши команды набрали лишь одно очко в еврокубках, потерпев два поражения.

17 сентября, 14:49
<p>Фото © ТАСС / Pavel Bednyakov / Xinhua / ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Pavel Bednyakov / Xinhua / ZUMA Wire

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло заявил, что неудачи наших клубов в еврокубковых турнирах связаны с неспособностью игроков выдерживать необходимую интенсивность. Об этом сообщает Sport24.

"Не смотрел матчи российских клубов в еврокубках, но очевидно, что главная причина неудач остаётся такой же: российские игроки не способны конкурировать с европейскими футболистами, они не выдерживают интенсивности современного футбола. Это видно как на клубном уровне, так и на уровне сборных", сказал Капелло.

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На этой неделе три российских клуба набрали лишь одно очко в еврокубках. "Зенит" на выезде проиграл лондонскому "Челси" в Лиге чемпионов (0:1), "Спартак" дома уступил польской "Легии" в Лиге Европы (0:1), а "Локомотив" в том же турнире на своём поле сыграл вничью с французским "Марселем" (1:1).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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