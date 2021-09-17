"Ему сейчас не до хоккея": Почему лучший новичок НХЛ Капризов никак не может продлить контракт Американские болельщики начали заметно нервничать из-за того, что россиянин, успевший за год стать одним из лидеров команды, до сих не прибыл в тренировочный лагерь и не подписал новое соглашение. 17 сентября, 13:50 Фото © НХЛ

Кирилл Капризов за один год в клубе "Миннесота Уайлд" успел влюбить в себя не только поклонников команды, но и нейтральных зрителей. Болельщики не представляют себе клуб без российского нападающего, но пребывание игрока в составе "дикарей" может оказаться не таким продолжительным, как им хотелось бы. Переговоры о продлении его контракта длятся уже почти четыре месяца и пока далеки от завершения.

Феерический дебют в НХЛ

В 2015 году "Миннесота" выбрала Капризова на драфте НХЛ под общим 135-м номером. Летом 2020 года нападающий подписал с клубом стандартный контракт новичка. В первый год выступлений за "Уайлд" зарплата россиянина составляла 952 тысячи долларов.

В НХЛ Капризов приехал из ЦСКА, в составе которого он стал обладателем Кубка Гагарина. К моменту переезда за океан на его счету уже был титул олимпийского чемпиона. В финале Игр-2018 в Пхёнчхане форвард забросил в овертайме победную шайбу в ворота сборной Германии (4:3).

В дебютном сезоне Капризов набрал 51 очко в 55 встречах регулярного чемпионата НХЛ, с ходу став лучшим бомбардиром "Миннесоты". Он забросил 27 шайб и сделал 24 результативные передачи. По итогам сезона нападающий получил приз как лучший новичок сезона в НХЛ.

Естественно, что после феерического сезона "Миннесота" не планировала расставаться с ярким нападающим и с радостью предложила ему новый долгосрочный контракт на значительно лучших условиях. Вот тут-то и вышла заминка. Капризов не спешит отдавать "Уайлд" лучшие годы своей карьеры.

Капризов не хочет оставаться в "Миннесоте" надолго

24-летний хоккеист отклонил предложения "Миннесоты" о соглашении на семь и восемь лет. Согласно первому варианту документа, зарплата игрока составила бы 8–8,5 миллиона долларов в год, согласно второму — девять миллионов. По информации СМИ, Капризов хотел бы подписать контракт на менее продолжительный срок, но клуб такой вариант не устраивает.

Скорее всего, россиянина смущает не самое благополучное положение "Миннесоты". Команда находится в стадии строительства и в ближайшее время вряд ли будет претендовать на высокие результаты в Кубке Стэнли. По окончании срока контракта новичка Капризов стал ограниченно свободным агентом, в НХЛ он имеет право вести переговоры только с "Уайлд". Как утверждают инсайдеры, в интересах Капризова — продлить соглашение на три-четыре года, а затем перейти в команду, перед которой будут ставиться самые высокие задачи.

Кроме того, в ближайшем будущем в НХЛ может увеличиться потолок зарплат. В этом случае Капризов сможет претендовать на действительно роскошный контракт на уровне лидеров лиги. В связи с подобной перспективой связывать себя длительным контрактом с "Миннесотой" действительно нелогично.

Стоит отметить, что дела Капризова ведёт опытнейший агент Пол Теофанос. На его счету — сотни сделок в НХЛ. Именно благодаря ему Артемий Панарин стал одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги, подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс" на сумму 11,7 миллиона долларов за сезон. Другой российский клиент Теофаноса — Сергей Бобровский — заключил соглашение с "Флорида Пантерс" на 10 миллионов долларов за сезон. По уровню годовой заплаты он среди вратарей уступает только канадцу Кэри Прайсу из "Монреаль Канадиенс" ($10,5 миллиона).

Слухи о возвращении в ЦСКА

На фоне застопорившихся переговоров с "Миннесотой" стали упорно распространяться слухи о том, что Капризов достиг предварительного соглашения с ЦСКА. Сообщалось, что соглашение рассчитано на один год, а зарплата хоккеиста может превысить космические десять миллионов долларов. По информации американских СМИ, при отсутствии прорыва на переговорах с "Уайлд" контракт армейцев с нападающим должен был вступить в силу 1 сентября. Как теперь уже ясно, в действительности ничего похожего не произошло.

— По Капризову я уже говорил однажды. Повторюсь, ничего по Кириллу в ЦСКА нет, не было и не будет. Вы должны всё это понимать, Северная Америка работает так, как ей вздумается. Уверяю вас, что он договорится с "Миннесотой", — прокомментировал ситуацию президент ЦСКА Игорь Есмантович.

В начале сентября появились сообщения, что продление контракта с Капризовым — дело самого ближайшего будущего. Журналист Майкл Руссо в эфире радиостанции KFAN рассказал, что соглашение будет рассчитано на компромиссные пять лет, а зарплата игрока за этот период составит 45 миллионов долларов. С тех пор прошло уже больше двух недель.

Процесс может затянуться

Генеральный менеджер "Миннесоты" Билл Герин признал, что ни о какой договорённости по будущему контракту с Капризовым пока речи не идёт. По его словам, этот процесс может затянуться.

— Сейчас переговоры идут достаточно вяло, впрочем, я не очень беспокоюсь из-за этого. У других клубов тоже порой возникают проблемы с классными хоккеистами. Процесс очень непростой, подозреваю, что переговоры могут затянуться на неопределённый срок, — отметил Герин.

При этом генеральный менеджер привёл не самый радужный пример из своей собственной игровой карьеры. В 1997 году он, также находясь в статусе ограниченно свободного агента, пропустил начало сезона и заключил новое соглашение с "Нью-Джерси Дэвилз", только в ноябре. По ходу сезона американского нападающего обменяли в "Эдмонтон Ойлерз".

Фанаты волнуются, журналисты в недоумении

Новый сезон стартует в НХЛ 12 октября, но уже 23 сентября команды начнут подготовку в тренировочных лагерях. Капризов пока проводит отпуск в России, ему ещё предстоит получить визу, сдать тест на коронавирус. Возможно, понадобится и сделать прививку от CoViD-19. Между тем болельщики "Миннесоты" уже начинают нервничать. Некоторые из них готовы пойти на крайние меры, лишь бы россиянин остался в команде.

— Если Капризов не продлит соглашение, всё потеряет смысл. Подпишите с ним контракт или мы устроим настоящий бунт, — вот с такими словами один из фанатов обратился к руководству "Миннесоты" в "Твиттере".

Один из самых известных хоккейных журналистов России Алексей Шевченко считает, что Капризов своим поведением только настраивает против себя болельщиков. По его словам, в Америке эту ситуацию считают странной, ведь форвард пока провёл в НХЛ только один сезон, пусть и гениальный. К тому же этот сезон был укороченным из-за пандемии.

— Капризов вместе со своим агентом всё сильнее и сильнее портят свой имидж за океаном. <...> Дело, понятно, как в деньгах, так и в сроках. О хоккее Капризов уже совершенно не думает, для него выступление в лиге ушло на второй план. Главное — сорвать побольше за короткий срок, а потом выйти на рынок свободных агентов и получить ещё один жирный кусок. С точки зрения американцев, для игрока, который не провёл даже полноценного сезона в НХЛ, это очень странное поведение, — написал Шевченко.

Остаётся надеяться, что стороны в ближайшее время всё же придут к общему знаменателю и Капризов сможет как следует подготовиться к новому сезону. В том, чтобы форвард и второй свой сезон в НХЛ провёл на запредельном уровне, заинтересованы не только в "Миннесоте", но и в сборной России. В начале сентября хоккеистам американских и канадских клубов наконец-то разрешили выступить на Олимпиаде-2022 в Пекине, и Капризов, несомненно, будет одним из лидеров нашей команды на Играх.

Авторы Роман Фейгин