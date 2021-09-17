В "Ростелекоме" заявили о стабильной работе ресурсов онлайн-голосования, несмотря на атаки

Хакерские атаки не оказали влияния на работу ресурсов онлайн-голосования на думских выборах, система работает стабильно. Об этом заявил журналистам главный архитектор дистанционного электронного голосования (ДЭГ) компании "Ростелеком" Юрий Сатиров.

"Есть зафиксированные факты атак, но в целом система функционирует в стабильном режиме, атаки успешно отбиваются. На настоящий момент влияния на процесс волеизъявления с использованием ДЭГ эти атаки не оказали", — сказал Сатиров.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.