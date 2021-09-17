На Украине допустили потерю четверти территорий при отказе от Минских договорённостей

Отказ Киева от Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе может закончиться для Украины новыми территориальными потерями. Такое мнение высказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Он убеждён, что Незалежная может потерять не только неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики, но и ещё шесть областей. К слову, это почти шестая часть соседней страны — всего на Украине 24 региона. Так, по словам Туки, Москва якобы подготовила сценарий "по созданию "Новороссии" из украинских регионов.

"Я имею в виду создание народных республик в каждой из этих областей по типу ДНР и ЛНР — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Считаю, что об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз", — сказал он в интервью "Обозревателю".

При этом политик считает, что Киеву всё равно следует готовиться к выходу из Минских договорённостей, для этого необходимо укреплять обороноспособность армии. Тем не менее Тука считает, что власти страны вряд ли решатся на такой шаг.