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В Москве на избирательном участке енот семь минут бегал от полиции

Судя по кадрам с места событий, ловили зверька не только правоохранители, но и очевидцы. В конце концов Тома передали горе-хозяину. Ждёт ли мужчину какое-то наказание, пока не известно.

17 сентября, 15:05

На одном из избирательных участков в Москве пришлось погоняться за енотом. Видео © Соцсети

Житель Москвы пришёл на думское голосование вместе с енотом, который вскоре выбрался и начал бегать по избирательному участку. Об инциденте сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Чего только не увидишь в штабе — на УИК № 1262 избиратель выпустил енота, который семь минут бегал от полиции", — написал он в своём телеграм-канале, отметив, что енота зовут Том.

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Судя по кадрам с места событий, поймать зверька пытались не только полицейские, но и все присутствующие на участке. В конце концов Тома передали горе-хозяину. Аукнется ли это мужчине какими-то последствиями, пока не известно.

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Более миллиона москвичей уже проголосовали онлайн на думских выборах

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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