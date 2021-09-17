В Москве на избирательном участке енот семь минут бегал от полиции

На одном из избирательных участков в Москве пришлось погоняться за енотом. Видео © Соцсети

Житель Москвы пришёл на думское голосование вместе с енотом, который вскоре выбрался и начал бегать по избирательному участку. Об инциденте сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Чего только не увидишь в штабе — на УИК № 1262 избиратель выпустил енота, который семь минут бегал от полиции", — написал он в своём телеграм-канале, отметив, что енота зовут Том.

Судя по кадрам с места событий, поймать зверька пытались не только полицейские, но и все присутствующие на участке. В конце концов Тома передали горе-хозяину. Аукнется ли это мужчине какими-то последствиями, пока не известно.