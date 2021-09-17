В Москве на избирательном участке енот семь минут бегал от полиции
Судя по кадрам с места событий, ловили зверька не только правоохранители, но и очевидцы. В конце концов Тома передали горе-хозяину. Ждёт ли мужчину какое-то наказание, пока не известно.
На одном из избирательных участков в Москве пришлось погоняться за енотом. Видео © Соцсети
Житель Москвы пришёл на думское голосование вместе с енотом, который вскоре выбрался и начал бегать по избирательному участку. Об инциденте сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.
"Чего только не увидишь в штабе — на УИК № 1262 избиратель выпустил енота, который семь минут бегал от полиции", — написал он в своём телеграм-канале, отметив, что енота зовут Том.
Судя по кадрам с места событий, поймать зверька пытались не только полицейские, но и все присутствующие на участке. В конце концов Тома передали горе-хозяину. Аукнется ли это мужчине какими-то последствиями, пока не известно.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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