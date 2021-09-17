Эпатажный рэпер Моргенштерн после недавней свадьбы со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной сделал неожиданное заявление. Алишер назвал себя подкаблучником.

"Кто в семье главный? Конечно, жена. Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник", — ответил артист на вопрос во время беседы с ведущими YouTube-шоу "Что было дальше".

По признанию Моргенштерна, после свадьбы он стал серьёзнее и отказался от приёма запрещённых веществ. Вдобавок к этому музыкант решил отказаться от бессмысленных татуировок. Сейчас его тело, в частности лицо, украшено большим количеством рисунков.

Напомним, 23-летний рэпер Моргенштерн в последний день лета устроил ещё одно из ряда вон выходящее шоу для своих поклонников: он сочетался браком со своей девушкой Диларой и организовал по этому поводу большую треш-вечеринку с обилием звёзд, на которой побывал и Лайф. Тамада Ксения Собчак читала молодым стихи собственного сочинения, блогерша Настя Ивлеева пришла в трауре с полностью закрытым чёрной тканью лицом, а первый танец молодых в качестве законных супругов сопровождался не эпатажными музыкальными изысками, а практически классикой российской поп-культуры — песней Серова "Я люблю тебя до слёз" (что здесь само по себе тоже сойдёт за эпатаж).