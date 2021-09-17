"Как нормальный русский мужик": Моргенштерн назвал себя подкаблучником
По признанию артиста, после свадьбы он стал серьёзнее и отказался от приёма запрещённых веществ.
Фото © Instagram/morgen_shtern
Эпатажный рэпер Моргенштерн после недавней свадьбы со своей возлюбленной Диларой Зинатуллиной сделал неожиданное заявление. Алишер назвал себя подкаблучником.
"Кто в семье главный? Конечно, жена. Я, как нормальный русский мужик, подкаблучник", — ответил артист на вопрос во время беседы с ведущими YouTube-шоу "Что было дальше".
По признанию Моргенштерна, после свадьбы он стал серьёзнее и отказался от приёма запрещённых веществ. Вдобавок к этому музыкант решил отказаться от бессмысленных татуировок. Сейчас его тело, в частности лицо, украшено большим количеством рисунков.
Напомним, 23-летний рэпер Моргенштерн в последний день лета устроил ещё одно из ряда вон выходящее шоу для своих поклонников: он сочетался браком со своей девушкой Диларой и организовал по этому поводу большую треш-вечеринку с обилием звёзд, на которой побывал и Лайф. Тамада Ксения Собчак читала молодым стихи собственного сочинения, блогерша Настя Ивлеева пришла в трауре с полностью закрытым чёрной тканью лицом, а первый танец молодых в качестве законных супругов сопровождался не эпатажными музыкальными изысками, а практически классикой российской поп-культуры — песней Серова "Я люблю тебя до слёз" (что здесь само по себе тоже сойдёт за эпатаж).
Алишер Моргенштерн — российский рэпер и видеоблогер, популярность которому принёс проект "Изирэп" на YouTube-канале MORGENSHTERN. В рамках шоу он учил подписчиков создавать музыку в стиле популярных рэперов за считаные минуты. А первый же сольный альбом "До того как стал известен" (2018 год) сделал рэпера самой обсуждаемой фигурой шоу-бизнеса. Сейчас он по праву занимает место в топе самых эпатажных российских артистов. Подробнее о творчестве и личной жизни Моргенштерна читайте на uznayvse.ru.
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