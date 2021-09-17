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Односельчанин рассказал, чем жил подозреваемый в нападении на отдел полиции и убийстве семьи под Воронежем

Виктора Мирского описывают как простого сельского труженика, которого никто не видел с ружьём — он даже не охотился.

17 сентября, 15:23
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<p>Подозреваемый Виктор Мирской </p><p>Фото © LIFE </p>

Подозреваемый Виктор Мирской

Фото © LIFE

Подозреваемый в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области и убийстве семьи из трёх человек Виктор Мирской характеризовался у сельчан положительно. Об этом Лайфу рассказал один из его соседей Тимур. Наш собеседник описывает Мирского как обычного деревенского труженика с очень спокойным нравом.

"Нормальная семья у них, а в то, что он пошёл на убийство, — не верится даже", — признаётся Тимур.

Соседей удивила информация и об оружейном арсенале, найденном у Мирского. С их слов, мужчина никогда не увлекался охотой, поэтому с ружьём его никогда не видели. Да и версия убийства семьи, связанная с земельным конфликтом, у односельчан не сходится: по их словам, между домами убийцы и его жертв около двух километров. С алкоголем произошедшее они тоже не связывают, хотя, по словам соседей, всё может быть.

"Мирской выпивал, но, чтоб его прям клинило, — такого не было. Посидели, попили да и разошлись — ни с кем не конфликтует. Может, Мирской дома с кем-то поссорился да и его переклинило и решил пойти невинных людей положить", предполагает собеседник Лайфа.

Опубликовано фото с места задержания подозреваемого в атаке на отдел полиции

Опубликовано фото с места задержания подозреваемого в атаке на отдел полиции

Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло ранним утром 16 сентября. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двух детей. Позже в СК подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

Поймать Мирского удалось только сегодня. При задержании он оказал сопротивление. Подозреваемого подстрелили, но он будет жить.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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