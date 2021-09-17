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Телевизор, шахматы и шашки: Космонавт рассказал, чем займётся экипаж с актрисой Пересильд на Байконуре

У команды останется несколько дней на отдых, однако встречи с родственниками будут ограничены.

17 сентября, 15:40
<p>Фото © ФГБУ <a href="http://www.gctc.ru/main.php?id=5430" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"</a></p>

Фото © ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина"

Экипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд прибудет на Байконур 18 сентября. Также с ними на космодром отправится дублирующий коллектив: космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алёна Мордовина. О том, чем съёмочная команда займётся до полёта на МКС, "Газете.ru" рассказал лётчик-космонавт Андрей Борисенко.

Сначала экипаж будет находиться в режиме изоляции, общаться можно будет только с узким кругом сотрудников Центра подготовки. Такие меры предосторожности необходимы для того, чтобы полностью убедиться в здоровье команды.

"Две недели — тот минимальный зазор, который необходимо выдержать для того, чтобы специалисты по медицине были полностью убеждены в том, что экипаж полностью здоров, не заболеет. Это превышает необходимый инкубационный режим каких-либо болезней", — пояснил Борисенко.

Режиссёр уникального фильма "Вызов" рассказал, сколько времени займут съёмки на МКС

Режиссёр уникального фильма "Вызов" рассказал, сколько времени займут съёмки на МКС

Всё это время команда должна будет проводить на территории гостиницы. Развлечения там есть, но без излишеств, подчеркнул лётчик-космонавт: телевизор, кинозал, бильярдный стол, спортзал, шахматы и шашки.

Борисенко уточнил, что подготовка в подмосковном ЦПК будет отличаться от той, что ждёт группу на Байконуре: этап изнурительных занятий уже пройден, а на космодроме подготовку будут продолжать профессиональные космонавты.

"Это усечённый вариант подготовки. В основном это касается, насколько я понимаю, профессиональных космонавтов, а именно — командира корабля. Он будет продолжать отрабатывать обычные режимы. В какой степени задействованы непрофессиональные космонавты, я сказать не могу", — добавил он.

По словам Борисенко, за два-три дня до отправки на орбиту экипаж имеет возможность немного отдохнуть, но встретиться с близкими и родственниками достаточно сложно. Например, команде нельзя контактировать с маленькими детьми, а взрослые родственники должны быть полностью здоровы.

"Но эти правила были в допандемийное время. Я знаю, что некоторые предыдущие экипажи не встречались со своими семьями, потому что был наложен запрет на вылет родных и близких людей на Байконур", — сказал космонавт.

Юлия Пересильд показала фото с тренировки перед полётом в космос

Юлия Пересильд показала фото с тренировки перед полётом в космос

Напомним, старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В экипаж войдёт съёмочная группа фильма "Вызов" — первой картины, которую собираются снимать в космосе. Ранее команда успешно выполнила экзаменационные тренировки.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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