Экипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд прибудет на Байконур 18 сентября. Также с ними на космодром отправится дублирующий коллектив: космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алёна Мордовина. О том, чем съёмочная команда займётся до полёта на МКС, "Газете.ru" рассказал лётчик-космонавт Андрей Борисенко.

Сначала экипаж будет находиться в режиме изоляции, общаться можно будет только с узким кругом сотрудников Центра подготовки. Такие меры предосторожности необходимы для того, чтобы полностью убедиться в здоровье команды.

"Две недели — тот минимальный зазор, который необходимо выдержать для того, чтобы специалисты по медицине были полностью убеждены в том, что экипаж полностью здоров, не заболеет. Это превышает необходимый инкубационный режим каких-либо болезней", — пояснил Борисенко.

Всё это время команда должна будет проводить на территории гостиницы. Развлечения там есть, но без излишеств, подчеркнул лётчик-космонавт: телевизор, кинозал, бильярдный стол, спортзал, шахматы и шашки.

Борисенко уточнил, что подготовка в подмосковном ЦПК будет отличаться от той, что ждёт группу на Байконуре: этап изнурительных занятий уже пройден, а на космодроме подготовку будут продолжать профессиональные космонавты.

"Это усечённый вариант подготовки. В основном это касается, насколько я понимаю, профессиональных космонавтов, а именно — командира корабля. Он будет продолжать отрабатывать обычные режимы. В какой степени задействованы непрофессиональные космонавты, я сказать не могу", — добавил он.

По словам Борисенко, за два-три дня до отправки на орбиту экипаж имеет возможность немного отдохнуть, но встретиться с близкими и родственниками достаточно сложно. Например, команде нельзя контактировать с маленькими детьми, а взрослые родственники должны быть полностью здоровы.

"Но эти правила были в допандемийное время. Я знаю, что некоторые предыдущие экипажи не встречались со своими семьями, потому что был наложен запрет на вылет родных и близких людей на Байконур", — сказал космонавт.