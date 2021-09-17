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В НОМ рассказали о фейках про нарушения на думских выборах в Приволжье

В ассоциации отметили, что также имели место реальные случаи нарушений. Так, в Чувашии отклонение от правил заметили общественные наблюдатели, а устранила их сама избирательная комиссия.

17 сентября, 15:40
<p>Фото © ТАСС / Николай Михальченко</p>

Фото © ТАСС / Николай Михальченко

Исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алёна Булгакова рассказала Лайфу, что большинство сообщений о предполагаемых нарушениях на участках в Приволжском федеральном округе являются фейками и не имеют серьёзной доказательной базы.

По словам Булгаковой, ранее в соцсетях появились данные и видео, на котором якобы зафиксированы незаконные манипуляции членов комиссии с бюллетенями, выпадающими из повреждённой урны. На самом деле, как показали записи с камер, члены комиссии в присутствии наблюдателя перевернули ящик и, не вынимая бюллетеней, опломбировали его.

В "Единой России" рассказали о фейках про нарушения на выборах

В "Единой России" рассказали о фейках про нарушения на выборах

"Фейк получил своё опровержение благодаря возможностям видеотрансляции с участков", — отметила Булгакова.

При этом она указала, что имели место и реальные нарушения. Так, в Чувашии на участке № 2058 наблюдатели заметили, как члены комиссии ошибочно выдали бюллетени для голосования за кандидатов в депутаты местного горсовета гражданам, которые проходили процедуру волеизъявления по открепительным удостоверениям и не имели прописки в округе. Нарушение было устранено самой избирательной комиссией, на участке приостановлена работа электронной урны, в которую были помещены неверные бланки, и установлена обычная урна для голосования.

Замсекретаря генсовета ЕР: Сообщения о возможных нарушениях на выборах в Думу оказались фейками

Замсекретаря генсовета ЕР: Сообщения о возможных нарушениях на выборах в Думу оказались фейками

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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