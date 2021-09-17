В НОМ рассказали о фейках про нарушения на думских выборах в Приволжье

Исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алёна Булгакова рассказала Лайфу, что большинство сообщений о предполагаемых нарушениях на участках в Приволжском федеральном округе являются фейками и не имеют серьёзной доказательной базы.

По словам Булгаковой, ранее в соцсетях появились данные и видео, на котором якобы зафиксированы незаконные манипуляции членов комиссии с бюллетенями, выпадающими из повреждённой урны. На самом деле, как показали записи с камер, члены комиссии в присутствии наблюдателя перевернули ящик и, не вынимая бюллетеней, опломбировали его.

"Фейк получил своё опровержение благодаря возможностям видеотрансляции с участков", — отметила Булгакова.

При этом она указала, что имели место и реальные нарушения. Так, в Чувашии на участке № 2058 наблюдатели заметили, как члены комиссии ошибочно выдали бюллетени для голосования за кандидатов в депутаты местного горсовета гражданам, которые проходили процедуру волеизъявления по открепительным удостоверениям и не имели прописки в округе. Нарушение было устранено самой избирательной комиссией, на участке приостановлена работа электронной урны, в которую были помещены неверные бланки, и установлена обычная урна для голосования.