Обвинившая сотрудников "Магнита" в отравлении собак зоозащитница обратилась в полицию. Видео © LIFE

Жительница города Нариманова Астраханской области, зоозащитница Валентина Ращепкина, которая обвинила сотрудников "Магнита" на улице Центральной в отравлении двух бездомных собак, обратилась по факту произошедшего в полицию. Об этом Лайфу рассказала сама волонтёр.

Женщина отправила тела погибших животных на экспертизу в ветеринарную лабораторию, чтобы выяснить причину их смертей. В свою очередь, магазин "Магнит" отрицает причастность к гибели собак, однако при этом на просьбу показать видео с камер наблюдения Валентина получает отказы.

"Это дело хотят замять. Камеры наружного видеонаблюдения уже сказали не работают. Мы просто сейчас в замешательстве. Одна надежда на лабораторию, что экспертиза покажет, ну и будем искать свидетелей по старинке", — рассказала зоозащитница.

В "Магните" также заявили, что обеспокоены судьбой собак и сотрудничают с правоохранительными органами, которые точно найдут и накажут виновных.