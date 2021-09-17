Обвинившая сотрудников "Магнита" в отравлении собак зоозащитница обратилась в полицию
Женщина направила тела животных на экспертизу в ветеринарную лабораторию, чтобы выяснить причину смерти. В магазине, в свою очередь, сообщили, что сотрудничают с правоохранителями.
Обвинившая сотрудников "Магнита" в отравлении собак зоозащитница обратилась в полицию. Видео © LIFE
Жительница города Нариманова Астраханской области, зоозащитница Валентина Ращепкина, которая обвинила сотрудников "Магнита" на улице Центральной в отравлении двух бездомных собак, обратилась по факту произошедшего в полицию. Об этом Лайфу рассказала сама волонтёр.
Женщина отправила тела погибших животных на экспертизу в ветеринарную лабораторию, чтобы выяснить причину их смертей. В свою очередь, магазин "Магнит" отрицает причастность к гибели собак, однако при этом на просьбу показать видео с камер наблюдения Валентина получает отказы.
"Это дело хотят замять. Камеры наружного видеонаблюдения уже сказали не работают. Мы просто сейчас в замешательстве. Одна надежда на лабораторию, что экспертиза покажет, ну и будем искать свидетелей по старинке", — рассказала зоозащитница.
В "Магните" также заявили, что обеспокоены судьбой собак и сотрудничают с правоохранительными органами, которые точно найдут и накажут виновных.
Ранее Лайф рассказывал, что в Домодедово после почти недели поисков нашли сбежавшую из багажа дворняжку Еву. Питомец вышел на запах вещей хозяйки, которые она специально оставила ранее в местах, где появлялась собака.
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