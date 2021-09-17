"Прости, Макрон, это бизнес": В США посмеялись над Францией после решения Австралии по подлодкам
Ранее Канберра разорвала многомиллиардный контракт о строительстве субмарин с французской компанией на фоне укрепления отношений с Вашингтоном и Лондоном.
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Читатели сайта американского телеканала Fox News прокомментировали отказ Австралии покупать французские подводные неатомные лодки. Жители США заявили о двойных стандартах Парижа, а также напомнили президенту страны Эмманюэлю Макрону, что такое реальный бизнес.
"Двойные стандарты Франции просто смешны. Они часть НАТО, но при этом продают ядерные технологии Ирану, ставя под угрозу безопасность США и себя самих. У меня нет к ним никакого сочувствия", — написал в комментариях один из пользователей Сети.
В то же время кто-то предположил, что австралийцам не нужны подлодки, которые "автоматически сдались бы при виде врага". Другой комментатор пошутил, что Канберра хочет, чтобы субмарины могли не только опускаться под воду, но и "всплывать обратно". Ещё один пользователь напомнил, что для субсидируемого государством Airbus оказалось в порядке вещей "красть контракты у Boeing". Поэтому теперь Франция вынуждена рыдать "из-за конкуренции в области подлодок".
"Прости, Макрон, это бизнес", — отрезал комментатор.
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.
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