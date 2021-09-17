"Двойные стандарты Франции просто смешны. Они часть НАТО, но при этом продают ядерные технологии Ирану, ставя под угрозу безопасность США и себя самих. У меня нет к ним никакого сочувствия", — написал в комментариях один из пользователей Сети.

В то же время кто-то предположил, что австралийцам не нужны подлодки, которые "автоматически сдались бы при виде врага". Другой комментатор пошутил, что Канберра хочет, чтобы субмарины могли не только опускаться под воду, но и "всплывать обратно". Ещё один пользователь напомнил, что для субсидируемого государством Airbus оказалось в порядке вещей "красть контракты у Boeing". Поэтому теперь Франция вынуждена рыдать "из-за конкуренции в области подлодок".