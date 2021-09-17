Психолог дала советы, как справиться с профдеформацией

Первые признаки профессиональной деформации становятся заметны, когда изменения поведения отражаются на отношениях с людьми. Однако заметить первые симптомы и предупредить саму проблему можно, считает психолог, доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева.

"Для того чтобы быть к себе более внимательным, надо захотеть это сделать... Люди прибегают к этому разными способами: можно просто думать, можно о чём-то разговаривать с близкими людьми, которые готовы выслушать. Дневники очень помогают — такое вынесение вовне, прописывание всего того, что происходит, только честно", — рассказала эксперт в беседе с РИА ФАН.

Психолог подчёркивает, что проблема профдеформации тесно связана с нашей психологической гибкостью, то есть способностью быстро адаптироваться к новому. Чем ниже её уровень, тем человеку сложнее оперировать своими социальными ролями и сценариями поведения. Чтобы эта гибкость стала выше, Яничева советует разнообразить жизнь и выйти за рамки круга "работа — дом — работа".

Чем шире спектр хобби, интересов и увлечений, тем шире становится ролевой репертуар, и это позволяет проявлять разные свои особенности.