Психолог дала советы, как справиться с профдеформацией
Проблема переплетения работы и личной жизни тесно связана с тем, как быстро человек умеет адаптироваться к новому.
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Первые признаки профессиональной деформации становятся заметны, когда изменения поведения отражаются на отношениях с людьми. Однако заметить первые симптомы и предупредить саму проблему можно, считает психолог, доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева.
"Для того чтобы быть к себе более внимательным, надо захотеть это сделать... Люди прибегают к этому разными способами: можно просто думать, можно о чём-то разговаривать с близкими людьми, которые готовы выслушать. Дневники очень помогают — такое вынесение вовне, прописывание всего того, что происходит, только честно", — рассказала эксперт в беседе с РИА ФАН.
Психолог подчёркивает, что проблема профдеформации тесно связана с нашей психологической гибкостью, то есть способностью быстро адаптироваться к новому. Чем ниже её уровень, тем человеку сложнее оперировать своими социальными ролями и сценариями поведения. Чтобы эта гибкость стала выше, Яничева советует разнообразить жизнь и выйти за рамки круга "работа — дом — работа".
Чем шире спектр хобби, интересов и увлечений, тем шире становится ролевой репертуар, и это позволяет проявлять разные свои особенности.
А ранее психолог рассказала о плюсах лени. По словам доцента кафедры общей и клинической психологии ТГУ имени Державина Елены Дьячковой, это необязательно отрицательное явление, ведь лень может выполнять защитную функцию, оберегая организм от разнообразных сбоев.
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