В "Единой России" рассказали о новой технологии создания фейков о выборах

Наблюдатели от "Единой России" на выборах в Госдуму столкнулись с новыми технологиями отвлечения от мониторинга голосования. Об этом рассказал заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.

"Мы впервые в этом сезоне столкнулись с тяжёлой деструктивной цифровой технологией, когда наши оппоненты на территории отдельных субъектов пытаются с помощью недостоверных фейковых новостей создавать поле информации, через которое правде не пробиться", — сказал он, заметив, что это отвлекает наблюдателей от процесса.

Перминов привёл в пример Ленинградскую область, где в течение одной минуты было до 40 размещений недостоверных новостей, и назвал это беспрецедентным, уточнив, что подобные технологии осуществляются не одним человеком или группой лиц, а системно пытаются вмешаться в ход голосования. При этом подобные фейки система мониторинга научилась распознавать, также в этом помогают и наблюдатели, быстро отвечающие, было ли то или иное событие или нет. В ходе же первого дня голосования нарушений "практически нет", заверил Перминов.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.