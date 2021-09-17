В Петербурге на думских выборах проголосовала Татьяна Буланова
Знаменитость пришла на избирательный участок в Василеостровском районе Северной столицы. Отправив бюллетень в комплекс, который тут же считает голоса, артистка радостно сжала кулаки.
Фото предоставлено Лайфу
Татьяна Буланова на избирательном участке. Видео предоставлено Лайфу
Исполнительница хита "Ясный мой свет" Татьяна Буланова прибыла 17 сентября на один из избирательных участков в школе № 27 имени И.А. Бунина в Санкт Петербурге, чтобы принять участие в выборах. После проверки документов заслуженной артистке России члены УИК вручили сразу четыре бюллетеня.
Певица сделала свой выбор и отправила документы в комплекс обработки избирательных бюллетеней, механизм которого автоматически считывает информацию и производит подсчёт голосов.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.
Ранее сообщалось, что Олег Газманов проголосовал на думских выборах онлайн из гостиницы и процитировал свой хит. Артист отметил, что в эти дни из-за концертов у него нет возможности исполнить гражданский долг по месту жительства. Поэтому он решил прибегнуть к онлайн-системе.
За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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