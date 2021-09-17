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В Петербурге на думских выборах проголосовала Татьяна Буланова

Знаменитость пришла на избирательный участок в Василеостровском районе Северной столицы. Отправив бюллетень в комплекс, который тут же считает голоса, артистка радостно сжала кулаки.

17 сентября, 16:11

Фото предоставлено Лайфу

Татьяна Буланова на избирательном участке. Видео предоставлено Лайфу

Исполнительница хита "Ясный мой свет" Татьяна Буланова прибыла 17 сентября на один из избирательных участков в школе № 27 имени И.А. Бунина в Санкт Петербурге, чтобы принять участие в выборах. После проверки документов заслуженной артистке России члены УИК вручили сразу четыре бюллетеня.

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Певица сделала свой выбор и отправила документы в комплекс обработки избирательных бюллетеней, механизм которого автоматически считывает информацию и производит подсчёт голосов.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

Ранее сообщалось, что Олег Газманов проголосовал на думских выборах онлайн из гостиницы и процитировал свой хит. Артист отметил, что в эти дни из-за концертов у него нет возможности исполнить гражданский долг по месту жительства. Поэтому он решил прибегнуть к онлайн-системе.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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