В ОП опечатали цифровой сейф-пакет онлайн-голосования на думских выборах

Цифровой сейф-пакет дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за первый день выборов в Госдуму был опечатан председателем Координационного совета при Общественной палате по контролю за голосованием Максимом Григорьевым.

"Здесь в данный момент находятся все данные, мы сейчас запечатываем в сейф-пакет", — сказал Григорьев.

Храниться сейф будет под контролем камер, он полностью защищён от любых воздействий, добавил председатель координационного совета.

Ранее Лайф рассказывал, что участие в ДЭГ на думских выборах приняли более миллиона жителей Москвы. А всего отдать свои голоса онлайн планируют более двух миллионов граждан столицы.