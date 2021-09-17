В ОП опечатали цифровой сейф-пакет онлайн-голосования на думских выборах
Храниться он будет под контролем камер и полностью защищён от любых воздействий, заявил председатель координационного совета.
Фото © LIFE
Цифровой сейф-пакет дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за первый день выборов в Госдуму был опечатан председателем Координационного совета при Общественной палате по контролю за голосованием Максимом Григорьевым.
"Здесь в данный момент находятся все данные, мы сейчас запечатываем в сейф-пакет", — сказал Григорьев.
Храниться сейф будет под контролем камер, он полностью защищён от любых воздействий, добавил председатель координационного совета.
Ранее Лайф рассказывал, что участие в ДЭГ на думских выборах приняли более миллиона жителей Москвы. А всего отдать свои голоса онлайн планируют более двух миллионов граждан столицы.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
Комментариев: 0