Многодетная семья из Ульяновской области рассказала о плюсах голосования на дому. Видео © LIFE

В Ульяновской области возможностью проголосовать на выборах в Госдуму на дому воспользовалась многодетная семья. У Вероники и Алексея Потаповых шестеро детей, поэтому найти время для похода в избирательный участок нелегко. Потаповы остались довольны новым для себя форматом голосования.

"Мы всегда ходим на выборы. А за время пандемии открыли для себя много онлайн-сервисов: доставка продуктов, одежды, онлайн-уроки, много всего. Оказывается, можно даже избирком на дом вызвать! Это очень удобно и безопасно, всем советую!" — рассказал глава семьи.

Заместитель председателя избирательной участковой комиссии № 3840 Владимир Новиков рассказал, что голосовать на дому имеет право каждый россиянин. Для этого следует позвонить по телефону и оставить заявку.

"[Голосовать на дому может] гражданин России, который затрудняется подойти на участок во время избирательной комиссии. Это может быть инвалид или человек, который ухаживает за детьми, инвалидами или по какой-либо другой причине (не может прийти на избирательный участок. — Прим. Лайфа). Можно позвонить по телефону или обратиться прямо на избирательный участок", — рассказал он.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.