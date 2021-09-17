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Медведев заявил, что Россия не боится санкций из-за запуска "Северного потока – 2"

Зампред Совбеза РФ отметил, сейчас происходит "ритуальный танец" в исполнении европейских политиков, с одной стороны, и американских — с другой, для признания факта, что газопровод возведён.

17 сентября, 17:04
<p>Фото © ТАСС / Петр Ковалев</p>

Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Россия не боится возможных санкций, связанных с запуском газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе c DW.

"Нет, конечно. Какие здесь могут быть опасения? Мы в этой ситуации с санкциями живём с 2014 года", — сказал Медведев, отвечая на вопрос, не боится ли он санкций, если Россия воспрепятствует транзиту газа через Украину.

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Зампред Совбеза отметил, что "изменился дух отношений", что, по его мнению, является грустным фактом. Однако в целом РФ продолжает своё развитие и в некоторых секторах даже нарастила возможности. Поэтому, подчеркнул Медведев, если кто-то введёт санкции, страна их переживёт.

Он отметил, что сейчас происходит "ритуальный танец", в котором, с одной стороны, участвуют европейские политики, а с другой — американские. А направлен он на то, чтобы признать факт, что "Северный поток – 2" состоялся. Медведев также поделился мнением, что история вокруг газопровода "в значительной степени продиктована коммерческими интересами США и их недобросовестной конкуренцией, которую они ведут на европейском рынке". Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что так было при президенте США Дональде Трампе, а администрация нового лидера Штатов Джо Байдена "проявила несколько лучшее понимание ситуации" и нашла компромисс, в том числе с Правительством Германии.

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По мнению Медведева, даже хотя сейчас "делаются разные оговорки про санкции", это "уж точно лучше, чем пытаться уничтожить вполне состоявшийся и очень важный для Европы проект". Он подчеркнул, что Германия зависит от поставок российского газа, при этом РФ зависит от формируемых на рынке цен и от того, чтобы эти объёмы покупались, поэтому "это взаимовыгодный процесс".

Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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