Медведев заявил, что Россия не боится санкций из-за запуска "Северного потока – 2"

Россия не боится возможных санкций, связанных с запуском газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе c DW.

"Нет, конечно. Какие здесь могут быть опасения? Мы в этой ситуации с санкциями живём с 2014 года", — сказал Медведев, отвечая на вопрос, не боится ли он санкций, если Россия воспрепятствует транзиту газа через Украину.

Зампред Совбеза отметил, что "изменился дух отношений", что, по его мнению, является грустным фактом. Однако в целом РФ продолжает своё развитие и в некоторых секторах даже нарастила возможности. Поэтому, подчеркнул Медведев, если кто-то введёт санкции, страна их переживёт.

Он отметил, что сейчас происходит "ритуальный танец", в котором, с одной стороны, участвуют европейские политики, а с другой — американские. А направлен он на то, чтобы признать факт, что "Северный поток – 2" состоялся. Медведев также поделился мнением, что история вокруг газопровода "в значительной степени продиктована коммерческими интересами США и их недобросовестной конкуренцией, которую они ведут на европейском рынке". Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что так было при президенте США Дональде Трампе, а администрация нового лидера Штатов Джо Байдена "проявила несколько лучшее понимание ситуации" и нашла компромисс, в том числе с Правительством Германии.