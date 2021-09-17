Медведев заявил, что Россия не боится санкций из-за запуска "Северного потока – 2"
Зампред Совбеза РФ отметил, сейчас происходит "ритуальный танец" в исполнении европейских политиков, с одной стороны, и американских — с другой, для признания факта, что газопровод возведён.
Фото © ТАСС / Петр Ковалев
Россия не боится возможных санкций, связанных с запуском газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе c DW.
"Нет, конечно. Какие здесь могут быть опасения? Мы в этой ситуации с санкциями живём с 2014 года", — сказал Медведев, отвечая на вопрос, не боится ли он санкций, если Россия воспрепятствует транзиту газа через Украину.
Зампред Совбеза отметил, что "изменился дух отношений", что, по его мнению, является грустным фактом. Однако в целом РФ продолжает своё развитие и в некоторых секторах даже нарастила возможности. Поэтому, подчеркнул Медведев, если кто-то введёт санкции, страна их переживёт.
Он отметил, что сейчас происходит "ритуальный танец", в котором, с одной стороны, участвуют европейские политики, а с другой — американские. А направлен он на то, чтобы признать факт, что "Северный поток – 2" состоялся. Медведев также поделился мнением, что история вокруг газопровода "в значительной степени продиктована коммерческими интересами США и их недобросовестной конкуренцией, которую они ведут на европейском рынке". Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что так было при президенте США Дональде Трампе, а администрация нового лидера Штатов Джо Байдена "проявила несколько лучшее понимание ситуации" и нашла компромисс, в том числе с Правительством Германии.
По мнению Медведева, даже хотя сейчас "делаются разные оговорки про санкции", это "уж точно лучше, чем пытаться уничтожить вполне состоявшийся и очень важный для Европы проект". Он подчеркнул, что Германия зависит от поставок российского газа, при этом РФ зависит от формируемых на рынке цен и от того, чтобы эти объёмы покупались, поэтому "это взаимовыгодный процесс".
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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