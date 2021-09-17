Из загса — на избирательный участок: Ещё одни молодожёны в день свадьбы приняли участие в думских выборах
Девушку в нарядном платье и молодого человека в костюме заметили в ИК № 2109. После процедуры волеизъявления пара устроила фотосессию.
В Петербурге молодожёны приняли участие в думских выборах в день свадьбы. Видео © FlashNord
В Санкт-Петербурге пара молодожёнов необычно начала семейную жизнь — после загса влюблённые отправились на избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании на думских выборах. Об этом сообщает издание FlashNord.
Отмечается, что девушку в свадебном платье и её возлюбленного в костюме заметили в ИК № 2109. После процедуры волеизъявления пара устроила фотосессию у входа в здание, где расположился избирательный участок.
Отметим, что это не первая пара, которая решила совместить свадьбу и выборы. Так, в Чите молодожёны также пришли на выборы в день бракосочетания. Разлучиться, хоть и ненадолго, им пришлось в кабинках для голосования.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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