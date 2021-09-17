На Украине запустили систему мониторинга олигархов
Секретарь СНБО пояснил, что она умеет работать с открытыми и секретными документами. По словам Данилова, это первая разработка с подобной защитой в стране.
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл в эксплуатацию систему мониторинга за богачами, которая будет использоваться в случае принятия Верховной радой закона об олигархах. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"СНБО уже запустил систему мониторинга олигархов. Её разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению", — рассказал он на брифинге по итогам заседания СНБО.
Данилов пояснил, что система мониторинга имеет три уровня работы. Так, она может взаимодействовать с открытыми документами, документами для служебного пользования, а также документами с грифом "секретно". Как заверил секретарь СНБО, это первая система с такой защитой на Украине.
Напомним, в мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО вводит персональные санкции против воров в законе и иностранцев, являющихся криминальными авторитетами. Кроме того, лидер Незалежной решил бороться и с олигархами. Чуть позже в Верховную раду был внесён соответствующий законопроект, который должен стать "первым шагом к ликвидации олигархической системы" на Украине.
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