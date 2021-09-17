На Украине запустили систему мониторинга олигархов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл в эксплуатацию систему мониторинга за богачами, которая будет использоваться в случае принятия Верховной радой закона об олигархах. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"СНБО уже запустил систему мониторинга олигархов. Её разработка была необходима в рамках закона об олигархах, который готовится ко второму чтению", — рассказал он на брифинге по итогам заседания СНБО.

Данилов пояснил, что система мониторинга имеет три уровня работы. Так, она может взаимодействовать с открытыми документами, документами для служебного пользования, а также документами с грифом "секретно". Как заверил секретарь СНБО, это первая система с такой защитой на Украине.