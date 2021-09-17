Центробанк распространит действие антиотмывочной платформы на физлиц

Центробанк России хочет распространить на физических лиц действие платформы "Знай своего клиента". Она способна проводить оценку компаний, чтобы проверить их на соответствие антиотмывочному законодательству. Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка РФ Илья Ясинский в рамках международного банковского форума "Банки России – XXI век" в Сочи.

Он отметил, что после того, как создатели испытают данную платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, примутся за распространение её способностей на физические лица. Однако стоит понимать, что они отличаются от первых испытуемых.

"Но здесь нужно понимать, что физическое лицо — это уже более тонкая категория, чем юридические лица и индивидуальные предприниматели, хотя последние тоже являются физическими лицами. Поэтому, естественно, после того как мы уберём все шероховатости функционирования платформы, обкатаем её — на это уйдёт, может быть, год-полтора, после чего будем рассматривать вопрос, чтобы распространить её действие и на физических лиц", — приводит его слова РБК.

Так, по словам Ясинского, в случае принятия клиента в группу низкого риска "банк не должен мурыжить его различными запросами и уж тем более реализовывать отказные полномочия".

10 января 2021 года вступили в силу поправки в "антиотмывочное" законодательство, которые ужесточают контроль за наличными расчётами на крупные суммы. Ранее в Центробанке объяснили, зачем в России ввели эти правила.