Украина ввела санкции против семи сотрудников ФСБ из-за инцидента с Навальным

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении санкций против семи граждан России, которых Киев считает причастными к инциденту с Алексеем Навальным. Об этом в пятницу на брифинге по результатам заседания ведомства сообщил его секретарь Алексей Данилов.

"Семь сотрудников Федеральной службы безопасности, которые имели непосредственное отношение к отравлению Алексея Навального, они также сегодня попали под санкции", — заявил он.