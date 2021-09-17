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Украина ввела санкции против семи сотрудников ФСБ из-за инцидента с Навальным

Киев решил объявить об ограничениях спустя больше чем год с момента попадания блогера в больницу и значительно позже, чем это сделали США и ЕС.

17 сентября, 16:33

Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении санкций против семи граждан России, которых Киев считает причастными к инциденту с Алексеем Навальным. Об этом в пятницу на брифинге по результатам заседания ведомства сообщил его секретарь Алексей Данилов.

"Семь сотрудников Федеральной службы безопасности, которые имели непосредственное отношение к отравлению Алексея Навального, они также сегодня попали под санкции", — заявил он.

В конце лета США также ввели санкции против девяти россиян и четырёх организаций из-за дела Навального. Ограничения, в частности, коснулись Института криминалистики ФСБ и Института экспериментальной медицины. По версии Вашингтона, они "развивали потенциал РФ в сфере химического оружия".

Новые тёмные времена: К кому обращены "тюремные" статьи Навального и почему он метит на должность полицая всея Руси

Новые тёмные времена: К кому обращены "тюремные" статьи Навального и почему он метит на должность полицая всея Руси

Напомним, что Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа 2020 года, когда ему стало плохо на борту рейса Томск – Москва. Изначально российские врачи подозревали у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику Charite. А 23 сентября блогера выписали, но в Россию он вернулся только 17 января 2021 года. Сейчас блогер находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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