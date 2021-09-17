Власти Великобритании смягчат правила въезда из других стран, в их числе и Россия
В Минтрансе отметили, что снять часть ограничений в королевстве позволяет успех программы массовой вакцинации населения.
Фото © Pixabay
Власти Великобритании существенно смягчат правила въезда на территорию страны для граждан других стран, включая Россию. Глава британского Минтранса Грант Шэппс сообщил, что с 4 октября полностью вакцинированным путешественникам надо будет сдавать лишь один недорогой тест на коронавирус по приезде в Англию из большинства стран мира. Об этом он написал в "Твиттере".
"Мы хотели, чтобы новая система была проще для понимания, и сделали поездки за рубеж дешевле", — заявил министр телеканалу Sky News.
Шэппс подчеркнул, что снятие части ограничений в Великобритании стало возможным благодаря успеху программы массовой вакцинации населения, которой уже охвачено почти 90% жителей страны старше 16 лет. Он также уточнил, что смягчение правил въезда не будет распространяться на людей, которые не привиты одобренными в стране вакцинами.
Ранее Лайф рассказывал, что в России стартовало производство вакцины от ковида AstraZeneca. Однако осуществляется оно исключительно под экспортные цели, заметили в Минпромторге.
Лента новостей
В ОП рассказали о намеренных вбросах о голосовании на выборах в Госдуму
сегодня в 16:31
"Удобно и безопасно, всем советуем": Многодетная семья из Ульяновской области рассказала о плюсах голосования на дому
сегодня в 16:24
В ОП опечатали цифровой сейф-пакет онлайн-голосования на думских выборах
сегодня в 16:21
Комментариев: 0