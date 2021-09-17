Власти Великобритании смягчат правила въезда из других стран, в их числе и Россия

Власти Великобритании существенно смягчат правила въезда на территорию страны для граждан других стран, включая Россию. Глава британского Минтранса Грант Шэппс сообщил, что с 4 октября полностью вакцинированным путешественникам надо будет сдавать лишь один недорогой тест на коронавирус по приезде в Англию из большинства стран мира. Об этом он написал в "Твиттере".

"Мы хотели, чтобы новая система была проще для понимания, и сделали поездки за рубеж дешевле", — заявил министр телеканалу Sky News.

Шэппс подчеркнул, что снятие части ограничений в Великобритании стало возможным благодаря успеху программы массовой вакцинации населения, которой уже охвачено почти 90% жителей страны старше 16 лет. Он также уточнил, что смягчение правил въезда не будет распространяться на людей, которые не привиты одобренными в стране вакцинами.