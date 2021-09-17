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Власти Великобритании смягчат правила въезда из других стран, в их числе и Россия

В Минтрансе отметили, что снять часть ограничений в королевстве позволяет успех программы массовой вакцинации населения.

17 сентября, 16:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Великобритании существенно смягчат правила въезда на территорию страны для граждан других стран, включая Россию. Глава британского Минтранса Грант Шэппс сообщил, что с 4 октября полностью вакцинированным путешественникам надо будет сдавать лишь один недорогой тест на коронавирус по приезде в Англию из большинства стран мира. Об этом он написал в "Твиттере".

"Мы хотели, чтобы новая система была проще для понимания, и сделали поездки за рубеж дешевле", — заявил министр телеканалу Sky News.

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Шэппс подчеркнул, что снятие части ограничений в Великобритании стало возможным благодаря успеху программы массовой вакцинации населения, которой уже охвачено почти 90% жителей страны старше 16 лет. Он также уточнил, что смягчение правил въезда не будет распространяться на людей, которые не привиты одобренными в стране вакцинами.

Ранее Лайф рассказывал, что в России стартовало производство вакцины от ковида AstraZeneca. Однако осуществляется оно исключительно под экспортные цели, заметили в Минпромторге.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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