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Брухунова в 76-й день рождения Петросяна показала трогательное семейное фото

Многие поклонники отметили цветущий вид юмориста и желали имениннику здоровья и долгих лет.

17 сентября, 16:32

Фото © Instagram/bruhunova

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в день рождения мужа показала поклонникам трогательное семейное фото. На это обратило внимание издание "Дни.ру".

16 сентября Петросян отметил 76-летие. В честь этого события Татьяна неожиданно порадовала подписчиков совместным фото, хотя обычно она старается не афишировать личную жизнь. На фото супруги позировали перед камерой, нежно обнявшись.

"С днём рождения, Волшебник!" — подписала кадр Брухунова.

Для снимка супруги выбрали ретрообразы, и поклонники снова обратили внимание на их разницу в возрасте.

"Здоровья вам, простите, но как дед с внучкой смотритесь", — написали в комментариях поздравляющие.

При этом многие поклонники, напротив, отметили цветущий вид юмориста и желали имениннику здоровья и долгих лет.

"Прекрасная пара": Брухунова произвела фурор фотографией с Петросяном

"Прекрасная пара": Брухунова произвела фурор фотографией с Петросяном

А ранее жена Петросяна заговорила о "подушке безопасности" на случай расставания с юмористом. Фолловеры предположили, что Брухунова делает такие заявления неспроста. По их мнению, в звёздной паре не всё так гладко, как кажется.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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