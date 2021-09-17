Брухунова в 76-й день рождения Петросяна показала трогательное семейное фото

Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в день рождения мужа показала поклонникам трогательное семейное фото. На это обратило внимание издание " Дни.ру ".

16 сентября Петросян отметил 76-летие. В честь этого события Татьяна неожиданно порадовала подписчиков совместным фото, хотя обычно она старается не афишировать личную жизнь. На фото супруги позировали перед камерой, нежно обнявшись.

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Для снимка супруги выбрали ретрообразы, и поклонники снова обратили внимание на их разницу в возрасте.

"Здоровья вам, простите, но как дед с внучкой смотритесь", — написали в комментариях поздравляющие.