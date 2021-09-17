Брухунова в 76-й день рождения Петросяна показала трогательное семейное фото
Многие поклонники отметили цветущий вид юмориста и желали имениннику здоровья и долгих лет.
Фото © Instagram/bruhunova
Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в день рождения мужа показала поклонникам трогательное семейное фото. На это обратило внимание издание "Дни.ру".
16 сентября Петросян отметил 76-летие. В честь этого события Татьяна неожиданно порадовала подписчиков совместным фото, хотя обычно она старается не афишировать личную жизнь. На фото супруги позировали перед камерой, нежно обнявшись.
"С днём рождения, Волшебник!" — подписала кадр Брухунова.
Для снимка супруги выбрали ретрообразы, и поклонники снова обратили внимание на их разницу в возрасте.
"Здоровья вам, простите, но как дед с внучкой смотритесь", — написали в комментариях поздравляющие.
При этом многие поклонники, напротив, отметили цветущий вид юмориста и желали имениннику здоровья и долгих лет.
А ранее жена Петросяна заговорила о "подушке безопасности" на случай расставания с юмористом. Фолловеры предположили, что Брухунова делает такие заявления неспроста. По их мнению, в звёздной паре не всё так гладко, как кажется.
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