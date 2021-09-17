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Холода не страшны: К отоплению подключили почти 100% жилых домов и соцобъектов Москвы

Заммэра Пётр Бирюков отметил, что в столице была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. По его словам, все тепловые сети подготовлены должным образом.

17 сентября, 16:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве отопление включено практически в 100% жилых домов и социальных объектов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"В настоящее время завершаются мероприятия по организации подачи тепла на городские объекты, проводится пусконаладка оборудования. Работы ведутся в соответствии с графиком, отопление уже включено в 99,6% жилого фонда и 99,7% социальных учреждений", — приводит ТАСС его слова.

Отопительный сезон начался в 36 регионах России

Отопительный сезон начался в 36 регионах России

Бирюков напомнил, что первыми отопление получают соцобъекты, жилые дома и офисы, а затем — предприятия торговли и промышленности. На весь процесс выделяют пять суток. Он также отметил, что в Москве была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. По его словам, все тепловые сети подготовлены должным образом.

Напомним, столичные детсады, школы и больницы начали подключать к отоплению по заявкам уже 9 сентября, а 13 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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