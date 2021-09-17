В Москве отопление включено практически в 100% жилых домов и социальных объектов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"В настоящее время завершаются мероприятия по организации подачи тепла на городские объекты, проводится пусконаладка оборудования. Работы ведутся в соответствии с графиком, отопление уже включено в 99,6% жилого фонда и 99,7% социальных учреждений", — приводит ТАСС его слова.

Бирюков напомнил, что первыми отопление получают соцобъекты, жилые дома и офисы, а затем — предприятия торговли и промышленности. На весь процесс выделяют пять суток. Он также отметил, что в Москве была проведена масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону. По его словам, все тепловые сети подготовлены должным образом.