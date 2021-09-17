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Киев ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму для крымчан и жителей ДНР

Украинские власти внесли в чёрный список членов избирательных комиссий, агитаторов и наблюдателей.

17 сентября, 16:50
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины объявил о введении санкций против организаторов голосования на выборах в Госдуму для крымчан, а также для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщил секретарь организации Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

"Большинство введённых сегодня СНБО санкций касается лиц, причастных к организации и проведению выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе <…> На этих территориях никто не имеет права проводить выборы. Санкции касаются членов избирательных комиссий, кандидатов, агитаторов и наблюдателей",  заявил он.

Отметим, что в дни голосования в российском  Крыму работает 1131 избирательный участок (в том числе 260, оборудованных системой КОИБ), ещё один, дополнительный — в международном аэропорту Симферополя, где смогут проголосовать туристы. Также в воскресенье откроется 37 дополнительных участков в больницах и один — в СИЗО города Симферополя.

А жители Донбасса, получившие российское гражданство, в этом году впервые могут подключиться к процессу формирования российского парламента. Они могут проголосовать очно в Ростовской области — в Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Те, кто выбрал удалённое голосование, должны были заранее зарегистрироваться на сайте, подтвердив свои персональные данные на портале госуслуг.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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