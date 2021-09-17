Киев ввёл санкции против организаторов выборов в Госдуму для крымчан и жителей ДНР

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины объявил о введении санкций против организаторов голосования на выборах в Госдуму для крымчан, а также для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом сообщил секретарь организации Алексей Данилов на брифинге в пятницу.

"Большинство введённых сегодня СНБО санкций касается лиц, причастных к организации и проведению выборов в Госдуму в Крыму и в Донбассе <…> На этих территориях никто не имеет права проводить выборы. Санкции касаются членов избирательных комиссий, кандидатов, агитаторов и наблюдателей", — заявил он.

Отметим, что в дни голосования в российском Крыму работает 1131 избирательный участок (в том числе 260, оборудованных системой КОИБ), ещё один, дополнительный — в международном аэропорту Симферополя, где смогут проголосовать туристы. Также в воскресенье откроется 37 дополнительных участков в больницах и один — в СИЗО города Симферополя.

А жители Донбасса, получившие российское гражданство, в этом году впервые могут подключиться к процессу формирования российского парламента. Они могут проголосовать очно в Ростовской области — в Куйбышевском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. Те, кто выбрал удалённое голосование, должны были заранее зарегистрироваться на сайте, подтвердив свои персональные данные на портале госуслуг.