Космонавты проголосовали на выборах в Госдуму прямо на борту МКС

О голосовании космонавтов на думских выборах прямо на борту МКС. Видео © Пресс-служба "Роскосмоса"

Российский экипаж Международной космической станции в составе космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Пётр Дубров приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации Федерального собрания восьмого созыва. Члены российского экипажа Международной космической станции отдали свои голоса в первый день голосования", — говорится в сообщении.

Дубров принял участие в голосовании с помощью доверенного лица на Земле. Им выступил заместитель начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина по подготовке космонавтов — командир отряда космонавтов Олег Кононенко. А Новицкий воспользовался сервисом электронного голосования через официальный сайт мэра и Правительства города Москвы.

Ранее Олег Новицкий с борта МКС призвал россиян голосовать на выборах в Думу. По его словам, технологии позволяют находящемуся в космосе человеку принять участие "в одном из главных событий этой осени".