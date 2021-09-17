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Космонавты проголосовали на выборах в Госдуму прямо на борту МКС

Пётр Дубров отдал свой голос с помощью доверенного лица на Земле, а Олег Новицкий воспользовался электронным сервисом.

17 сентября, 16:58

Фото © Instagram / roscosmosofficial

О голосовании космонавтов на думских выборах прямо на борту МКС. Видео © Пресс-служба "Роскосмоса"

Российский экипаж Международной космической станции в составе космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Пётр Дубров приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации Федерального собрания восьмого созыва. Члены российского экипажа Международной космической станции отдали свои голоса в первый день голосования", — говорится в сообщении.

Дубров принял участие в голосовании с помощью доверенного лица на Земле. Им выступил заместитель начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина по подготовке космонавтов — командир отряда космонавтов Олег Кононенко. А Новицкий воспользовался сервисом электронного голосования через официальный сайт мэра и Правительства города Москвы.

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Ранее Олег Новицкий с борта МКС призвал россиян голосовать на выборах в Думу. По его словам, технологии позволяют находящемуся в космосе человеку принять участие "в одном из главных событий этой осени".

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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