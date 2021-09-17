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Врач назвал серьёзные ошибки при лечении ковида, которые могут навредить не меньше самого вируса

Часто необоснованный приём препаратов приводит к обратному эффекту, когда появляются бактерии, против которых лекарства становятся бессильны.

17 сентября, 16:54

Фото © Shutterstock

Рекомендации по лечению коронавируса, выработанные Минздравом, нередко или в целом не соблюдаются или соблюдаются с очень большими отклонениями. О распространённых нарушениях kp.ru рассказал заведующий отделением сомнологии Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников.

В первую очередь специалист указал на проблему неконтролируемого и необоснованного использования антибиотиков. На второе место врач поставил неоправданное назначение врачами или самостоятельное применение пациентами антикоагулянтов и противовирусных препаратов.

"Надо сказать, что и врачи увлеклись — с приходом ковида антибиотики начали назначать в гигантских масштабах. У меня были пациенты, которым выписывали по пять антибактериальных препаратов сразу", — рассказывает Мельников. "Хочется донести до людей, что антибиотики обладают действительно мощным действием, в том числе на те бактерии, которые нам нужны в кишечнике. Из-за уничтожения последних могут развиваться антибиотикассоциированные колиты, масса других неприятных побочных эффектов возможна".

Опасность же антикоагулянтов (назначаются для разжижения крови для препятствования тромбообразованию) состоит в том, что они могут вызывать осложнения в виде кровотечений — начиная от достаточно безобидных носовых и заканчивая кровоизлиянием в мозг. По словам Мельникова, если пациент не тяжёлый, находится дома, активно передвигается по квартире и у него нет никакой предрасположенности к тромбообразованию, то антикоагулянты ему назначать не надо.

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Врач развеял ещё одно неверное убеждение. При домашнем лечении ковида продолжительную высокую температуру нельзя снимать гормональными противовоспалительными, такими как "Дексаметазон".

"Дексаметазон" — это препарат, который действительно показал эффективность при CоViD-19. Есть убедительные результаты исследований. Но применяться он должен только в стационарах", — сказал врач. "Кроме того, в результате исследования выяснено, что он даёт эффект в тех случаях, когда пациент уже нуждается в кислородотерапии... Для пациентов, у которых дыхательной недостаточности нет, эффекта от "Дексаметазона" также нет. Притом что это лекарство очень активное, обладает ещё большей частотой побочных эффектов, чем антибиотики".

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Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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