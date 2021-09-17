Учёные научились предсказывать смерть от ковида

Группа международных исследователей научилась с помощью искусственного интеллекта предсказывать исход ковида. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

Учёные собрали данные о 16 тысяч больных из 20 клиник по всему миру и обучили модель ИИ рассчитывать необходимый объём кислорода для пациентов на ИВЛ и вероятность смерти через сутки после госпитализации.

Эта модель прошла тестирование на пяти континентах, и она доказала надёжность и универсальность. В плюсах нового метода — возможность использовать его при неподтверждённом диагнозе ковида. В таком случае врач может изучать данные пациента до результата ПЦР-теста.

По убеждению исследователей, в связи с продолжением распространения коронавирусной инфекции алгоритмы прогнозирования важны при лечении пациентов.