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Учёные научились предсказывать смерть от ковида

Среди преимуществ нового метода — возможность использовать его при неподтверждённом диагнозе.

17 сентября, 17:11

Фото © Shutterstock

Группа международных исследователей научилась с помощью искусственного интеллекта предсказывать исход ковида. Результаты опубликованы в журнале Nature Medicine.

Учёные собрали данные о 16 тысяч больных из 20 клиник по всему миру и обучили модель ИИ рассчитывать необходимый объём кислорода для пациентов на ИВЛ и вероятность смерти через сутки после госпитализации.

Эта модель прошла тестирование на пяти континентах, и она доказала надёжность и универсальность. В плюсах нового метода — возможность использовать его при неподтверждённом диагнозе ковида. В таком случае врач может изучать данные пациента до результата ПЦР-теста.

По убеждению исследователей, в связи с продолжением распространения коронавирусной инфекции алгоритмы прогнозирования важны при лечении пациентов.

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Ранее сообщалось, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко объявил о начале исследований одновременного применения вакцин от коронавируса и гриппа. Сейчас проводятся доклинические испытания на животных.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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