СК проведёт проверку по факту кибератак на ресурсы онлайн-голосования

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту кибератак из-за рубежа на российские системы онлайн-голосования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК РФ организовать по данному факту процессуальную проверку с привлечением имеющих соответствующий опыт специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий", — говорится в релизе.

В СК отметили, что в течение первого дня голосования на выборах, 17 сентября, на платформы дистанционного электронного голосования, включая московский онлайн-ресурс, а также портал ассоциации "Независимый общественный мониторинг" были произведены атаки из-за рубежа. Они привели к задержкам в работе интернет-ресурсов.

Ранее в Общественной палате заявили, что сайт ЦИК РФ постоянно подвергается DDoS-атакам. Кроме того, продолжаются и массовые кибератаки на сервисы дистанционного электронного голосования.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.