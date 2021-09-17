Большинство поступающей в ассоциацию "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) информации о нарушениях на проходящих выборах в Госдуму — фейк. Среди недостоверных чаще других появлялись сообщения о "подвозе" избирателей на участки, рассказали в ассоциации.

"С такими столкнулись наблюдатели из Ярославской, Тамбовской и ряда других областей, однако информация не подтвердилась: при просмотре видео с камер на этих участках повышенной активности зафиксировано не было. Такие сообщения эксперты отнесли к категории провокаций", — сказано в записи.

Кроме того, к появлению фейковых сообщений привела недостаточная осведомлённость граждан о том, что именно является нарушением. Наблюдатели проверяли заявления о неправильно, с точки зрения избирателей, опломбированных урнах, хотя на самом деле процедуры выполнялись корректно. Кроме того, приходилось реагировать на сообщения о том, что в кабинку для голосования зашло два человека, однако нарушением, если это два избирателя, подобное не является. А вот права находиться в кабинке у членов комиссий и наблюдателей нет, и эта информация подчёркивалась.

А в некоторых случаях информирование сотрудников предприятий о начале выборов и их возможности принять в них участие интерпретировалось как принуждение к голосованию, уточнили в НОМ.