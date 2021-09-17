"Подвоз" избирателей и "неправильные" пломбы: В НОМ перечислили самые частые фейки первого дня думских выборов
В большинстве случаев сообщения о нарушениях не подтверждались при проверке, заметили в ассоциации.
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Большинство поступающей в ассоциацию "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) информации о нарушениях на проходящих выборах в Госдуму — фейк. Среди недостоверных чаще других появлялись сообщения о "подвозе" избирателей на участки, рассказали в ассоциации.
"С такими столкнулись наблюдатели из Ярославской, Тамбовской и ряда других областей, однако информация не подтвердилась: при просмотре видео с камер на этих участках повышенной активности зафиксировано не было. Такие сообщения эксперты отнесли к категории провокаций", — сказано в записи.
Кроме того, к появлению фейковых сообщений привела недостаточная осведомлённость граждан о том, что именно является нарушением. Наблюдатели проверяли заявления о неправильно, с точки зрения избирателей, опломбированных урнах, хотя на самом деле процедуры выполнялись корректно. Кроме того, приходилось реагировать на сообщения о том, что в кабинку для голосования зашло два человека, однако нарушением, если это два избирателя, подобное не является. А вот права находиться в кабинке у членов комиссий и наблюдателей нет, и эта информация подчёркивалась.
А в некоторых случаях информирование сотрудников предприятий о начале выборов и их возможности принять в них участие интерпретировалось как принуждение к голосованию, уточнили в НОМ.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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