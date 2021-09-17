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В Кремле объяснили, как Путин голосовал на думских выборах онлайн, если у него нет мобильного

Гаджет необходим для того, чтобы зарегистрироваться на сайте mos.ru. На него приходит пароль для подтверждения участия в дистанционных выборах.

17 сентября, 17:42
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66660/photos/66573" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы в режиме онлайн. При этом ранее глава государства говорил, что у него нет мобильного телефона. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков дал разъяснения на этот счёт.

"У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь всё было абсолютно нормально", — приводит радиостанция "Говорит Москва" его слова.

Лайф спросил у Пескова, за кого проголосовал Путин

Лайф спросил у Пескова, за кого проголосовал Путин

Поскольку российский лидер голосовал на выборах в Госдуму через портал mos.ru, то ему для регистрации на портале требовался номер мобильного телефона. И в данном случае Путин воспользовался гаджетом своего помощника.

Напомним, президент РФ в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума рассказал, что у него нет мобильного телефона. А ранее Песков в ходе марафона "Новое знание" подтвердил, что у Путина нет соцсетей, и объяснил почему.

ЦИК: Участие Путина в онлайн-голосовании повысит доверие к этой системе

ЦИК: Участие Путина в онлайн-голосовании повысит доверие к этой системе

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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